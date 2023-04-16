22 игрока СКА — в расширенном составе России U25

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Федерация хоккея России на официальном сайте назвала расширенный список состава сборной «России 25», которая примет участие в майском турне по городам России и Беларуси. Отметим, что в расширенном списке 22 игрока СКА.

Вратари: Максим Дорожко («Витязь»), Даниил Исаев («Локомотив»), Дмитрий Шугаев («Северсталь»), Сергей Иванов, Дмитрий Николаев (оба — СКА) и Никита Серебряков («Адмирал»).

Защитники: Александр Елесин, Даниил Мисюль (оба – «Локомотив»), Никита Камалов, Арсений Коромыслов, Александр Никишин, Игорь Ожиганов, Михаил Пашнин, Андрей Педан, Роман Рукавишников, Георгий Солянников, Никита Смирнов (все – СКА), Никита Новиков («Динамо» М), Максим Федотов («Торпедо»), Григорий Дронов («Металлург» Мг), Даниил Пыленков («Северсталь»), Дамир Шарипзянов («Авангард»).

Нападающие: Захар Бардаков, Александр Волков, Михаил Воробьёв, Василий Глотов, Святослав Гребенщиков, Валентин Зыков, Николай Поляков, Николай Прохоркин, Марат Хайруллин, Марат Хуснутдинов, Владислав Цицюра (все – СКА), Максим Джиошвили, Дмитрий Рашевский (оба – «Динамо» М), Матвей Мичков (ХК «Сочи»), Павел Порядин, Андрей Чивилёв (оба – «Нефтехимик»), Максим Шабанов («Трактор»), Глеб Петров (АКМ), Ярослав Лихачёв, Иван Николишин (оба – «Амур»), Денис Алексеев («Локомотив»), Сергей Гончарук, Николай Коваленко (оба — «Торпедо»), Александр Кадейкин («Салават Юлаев»), Никита Коростелёв («Металлург» Мг), Владимир Ткачёв, Сергей Толчинский (оба – «Авангард»).

Ранее стало известно, что тренерский совет Федерации хоккея России единогласно выбрал Романа Ротенберга на пост главного тренера команды «Россия 25».