Новые агенты Кузнецова планируют поговорить с генменеджером «Вашингтона» о будущем игрока

Североамериканские журналисты портала The Athletic сообщают, что форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов сменил агентов.

Ранее хоккеист работал с Максимом Моливером. Сейчас интересы Кузнецова представляют Дон Михан и Крейг Остер.

Как сообщается в статье, после смены агентов новые планируют переговорить с генеральным менеджером «Вашингтона» Брайаном Маклелланом о перспективах игрока в клубе. У Евгения есть ещё два года контракта на сумму $ 7,8 млн в год. Этот контракт также включает пункт о запрете обмена в 10 клубов лиги.

Напомним, генеральный менеджер «Вашингтона» в интервью высказал разочарование игрой Кузнецова в сезоне-2022/2023. Суммарно россиянин сыграл 81 матч и набрал 55 (12+43) очков.