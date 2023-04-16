Агент Шуми Бабаев: игроки ЦСКА выглядят как киллеры

Известный хоккейный агент Шуми Бабаев рассказал о финальной серии Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и ЦСКА.

«Что такой сбалансированной команде, как ЦСКА, может противопоставить «Ак Барс»? У «Ак Барса» тоже есть дисциплина, мастера, мощь. Есть большие игроки, которые могут вступать в единоборства. Но игроки ЦСКА выглядят как киллеры.

Великолепно сыграл вратарь Рейдеборн – считаю, что он вытащил серию с «Локомотивом». Ярославль выглядел лучше и должен был проходить. В этом году я не ставил, что ЦСКА дойдёт до финала. Сначала думал, что проиграют «Локомотиву». Потом – что СКА их пощиплет. Как оказалось, Рейдеборн нашёл свой лучший хоккей, и ребята почувствовали уверенность, увидели, что всё хорошо в обороне. И использовали максимально свои моменты – процент реализации бросков вы видели.

Кто-то удивил в ЦСКА? Не сказал бы, что кто-то удивил. Радует, что команда прибавляет с каждой игрой. Феномен – они каждый год прибавляют к шестой игре. В каждой серии. Несмотря на то что играют по семь матчей. Наверное, пара с «Ак Барсом» равная, но за ЦСКА играет то, что у него больше опыта игр в таких важных матчах и сериях.

Аргументы в пользу Казани? Есть Радулов – кто «поджигает» команду, заставляет её двигаться, это мотор команды. Билялетдинов – человек, который привнёс дисциплину, а игроки почувствовали уверенность. Понятно, что есть мастера в «Ак Барсе». Но по опыту плей-офф ЦСКА, думаю, смотрится предпочтительнее», — цитирует Бабаева Metaratings.ru.

В сезонной серии команды встречались два раза. 5 сентября 2022 года в Москве казанцы обыграли ЦСКА с крупным счётом 5:1. 1 ноября 2022 года в Казани были сильнее армейцы со счётом 3:2. Финальная серия Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и ЦСКА начнётся завтра, 17 апреля, в Казани.