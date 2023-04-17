Коваленко — о санкциях от Украины: лучше бы их применили к тем, кто разрушил там хоккей

Чемпион СССР, России и Олимпийских игр Андрей Коваленко высказался о попадании под санкции Украины.

«Мне от этих санкций ни тепло, ни холодно. Но почётно оказаться в одной компании с Вячеславом Фетисовым, Александром Кожевниковым, другими легендами нашего спорта.

Удивлён я только тому, в какое состояние ввергла себя когда-то братская Украина за последние девять лет боевых действий внутри своей страны. В роли волонтёра регулярно бываю под Харьковом, Луганском и Донецком, в том числе на передовой, стараемся привозить нашим людям гуманитарную помощь. Моим новым поездкам в эти регионы санкции от Киева точно не помешают.

Когда я начинал свою спортивную карьеру, мы часто играли на Украине, в Киеве. Помню Спартакиаду-1990, которую в Киеве выиграла наша сборная Москвы. С украинскими командами были очень хорошие, напряжённые матчи, а киевский «Сокол» считался крепким середняком. Думаю, в те годы он обыграл бы половину клубов НХЛ, а наш ЦСКА — две трети (смеётся).

Иногда доводится общаться с украинскими спортсменами — и не только с хоккеистами, но и с борцами, боксёрами. Многие ребята понимают, куда их страна попала. И все понимают, что санкции против спортсменов — это полная бессмыслица.

Повторюсь, в наше время тот же «Сокол» был очень сильным соперником. Украинские ребята никому не уступали в функциональной готовности, атлетизме, беготне, может, чуть ниже нас были разве что в мастерстве. То есть шли по дороге футбола, который у них ещё в относительном порядке. А сейчас там хоккей лишь любительского уровня. Деградация. Так что лучше бы применили санкции к тем, кто внутри страны развязал конфликт (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ. — Прим. «Чемпионата») и разрушил свой хоккей», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.ru.

Напомним, 15 апреля президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности о введении персональных специальных экономических или других ограничительных санкций, в числе прочих в отношении 82 деятелей российского спорта.