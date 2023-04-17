Коваленко — о санкциях от Украины: лучше бы их применили к тем, кто разрушил там хоккей

Чемпион СССР, России и Олимпийских игр Андрей Коваленко высказался о попадании под санкции Украины.
«Мне от этих санкций ни тепло, ни холодно. Но почётно оказаться в одной компании с Вячеславом Фетисовым, Александром Кожевниковым, другими легендами нашего спорта.
Удивлён я только тому, в какое состояние ввергла себя когда-то братская Украина за последние девять лет боевых действий внутри своей страны. В роли волонтёра регулярно бываю под Харьковом, Луганском и Донецком, в том числе на передовой, стараемся привозить нашим людям гуманитарную помощь. Моим новым поездкам в эти регионы санкции от Киева точно не помешают.
Когда я начинал свою спортивную карьеру, мы часто играли на Украине, в Киеве. Помню Спартакиаду-1990, которую в Киеве выиграла наша сборная Москвы. С украинскими командами были очень хорошие, напряжённые матчи, а киевский «Сокол» считался крепким середняком. Думаю, в те годы он обыграл бы половину клубов НХЛ, а наш ЦСКА — две трети (смеётся).
Иногда доводится общаться с украинскими спортсменами — и не только с хоккеистами, но и с борцами, боксёрами. Многие ребята понимают, куда их страна попала. И все понимают, что санкции против спортсменов — это полная бессмыслица.
Повторюсь, в наше время тот же «Сокол» был очень сильным соперником. Украинские ребята никому не уступали в функциональной готовности, атлетизме, беготне, может, чуть ниже нас были разве что в мастерстве. То есть шли по дороге футбола, который у них ещё в относительном порядке. А сейчас там хоккей лишь любительского уровня. Деградация. Так что лучше бы применили санкции к тем, кто внутри страны развязал конфликт (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ. — Прим. «Чемпионата») и разрушил свой хоккей», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.ru.
Напомним, 15 апреля президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности о введении персональных специальных экономических или других ограничительных санкций, в числе прочих в отношении 82 деятелей российского спорта.
- 17 апреля 2023
-
10:04
-
09:41
-
09:21
-
09:10
-
09:00
-
08:49
-
08:23
-
08:12
-
08:00
-
05:02
-
00:42
- 16 апреля 2023
-
23:24
-
23:15
-
22:43
-
22:32
-
22:23
-
22:03
-
21:34
-
21:16
-
21:07
-
20:45
-
20:30
-
20:16
-
20:04
-
20:00
-
19:45
-
19:36
-
19:29
-
19:19
-
19:11
-
19:00
-
18:56
-
18:52
-
18:49
-
18:39