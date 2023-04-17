В «Салавате» прокомментировали продление контракта с лучшим бомбардиром клуба Шмелёвым

Спортивный директор ХК «Салават Юлаев» Василий Чижов прокомментировал продление контракта с 29-летним нападающим Сергеем Шмелёвым. Сегодня, 17 апреля, уфимская команда объявила о заключении нового соглашения с форвардом. Контракт подписан сроком на два года.
«Сергей Шмелёв был лучшим бомбардиром команды в прошлом сезоне. Ему есть что доказывать в Уфе. Он понимает большую ответственность перед клубом и болельщиками. В Уфе Сергей провёл уже два года и хорошо адаптировался. В процессе переговоров мы увидели большое желание от Сергея выйти на новый уровень и помочь команде», — приводит слова Чижова официальный сайт «Салавата».
Напомним, в минувшем регулярном чемпионате Шмелёв стал лучшим ассистентом (32) и бомбардиром (51) юлаевцев, а также вторым снайпером (19).
- 17 апреля 2023
-
17:42
-
17:36
-
17:25
-
17:25
-
17:20
-
16:58
-
16:41
-
16:30
-
16:25
-
15:18
-
15:06
-
14:55
-
14:49
-
14:33
-
14:19
-
14:09
-
14:00
-
13:38
-
13:15
-
13:10
-
12:55
-
12:35
-
12:31
-
12:20
-
12:12
-
12:05
-
11:46
-
11:39
-
11:18
-
11:00
-
10:50
-
10:26
-
10:18
-
10:04
-
09:41