В «Салавате» прокомментировали продление контракта с лучшим бомбардиром клуба Шмелёвым

Спортивный директор ХК «Салават Юлаев» Василий Чижов прокомментировал продление контракта с 29-летним нападающим Сергеем Шмелёвым. Сегодня, 17 апреля, уфимская команда объявила о заключении нового соглашения с форвардом. Контракт подписан сроком на два года.

«Сергей Шмелёв был лучшим бомбардиром команды в прошлом сезоне. Ему есть что доказывать в Уфе. Он понимает большую ответственность перед клубом и болельщиками. В Уфе Сергей провёл уже два года и хорошо адаптировался. В процессе переговоров мы увидели большое желание от Сергея выйти на новый уровень и помочь команде», — приводит слова Чижова официальный сайт «Салавата».

Напомним, в минувшем регулярном чемпионате Шмелёв стал лучшим ассистентом (32) и бомбардиром (51) юлаевцев, а также вторым снайпером (19).