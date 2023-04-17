«Салават Юлаев» продлил контракт с лучшим бомбардиром команды в сезоне Шмелёвым

«Салават Юлаев» на официальном сайте объявил о заключении нового соглашения с 29-летний нападающим Сергеем Шмелёвым.

Отмечается, что контракт с российским форвардом подписан сроком на два сезона.

Напомним, в завершившемся регулярном чемпионате Шмелёв принял участие в 67 встречах за «Салават», в которых забросил 19 шайб и отдал 32 результативные передачи, суммарно набрав 51 очко и став лучшим бомбардиром уфимцев. Кроме того, нападающий занял первое место в составе юлаевцев по количеству голевых передач и вторым — по количеству шайб. В плей-офф форвард стал лучшим ассистентом «Салавата», сделав четыре ассиста и не забив голов в шести встречах.

Всего в КХЛ Шмелёв провёл 556 матчей, в которых набрал 294 (114+180) очка при показателе полезности «+26» и 103 штрафных минутах.