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«Химик» одержал вторую победу над «Соколом» в финальной серии плей-офф ВХЛ

«Химик» одержал вторую победу над «Соколом» в финальной серии плей-офф ВХЛ
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В Красноярске на стадионе «Платинум Арена» закончился второй матч финальной серии плей-офф Всероссийской хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Сокол» принимал воскресенский «Химик». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1 (1:0, 0:1, 3:0).

ВХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 2-й матч
17 апреля 2023, понедельник. 15:00 МСК
Сокол
Красноярск
Окончен
1 : 4
Химик В
Воскресенск
0:1 Джиошвили (Орлов) – 08:56 (5x5)   1:1 Князев (Тарасов, Минеев) – 23:47 (5x5)   1:2 Губин (Талалуев, Шипов) – 52:47 (5x4)   1:3 Мансуров (Меляков) – 53:07 (5x5)   1:4 Иванов (Меляков, Мансуров) – 59:11 (5x4)

На девятой минуте Владислав Джиошвили с передачи Даниила Орлова вывел «Химик» вперёд. На 24-й минуте Алексей Князев сравнял счёт. На 53-й минуте Олег Губин, реализовав численное большинство, во второй раз огорчил вратаря «Сокола» Рафаэля Хакимова. Через 20 секунд Демид Мансуров с передачи Кирилла Мелякова забросил третью шайбу. Точку в матче на последней минуте поставил Даниил Иванов.

Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу воскресенской команды. Следующий матч пройдёт 20 апреля. Команды сыграют в Воскресенске.

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