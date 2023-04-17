«Химик» одержал вторую победу над «Соколом» в финальной серии плей-офф ВХЛ

В Красноярске на стадионе «Платинум Арена» закончился второй матч финальной серии плей-офф Всероссийской хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Сокол» принимал воскресенский «Химик». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1 (1:0, 0:1, 3:0).

На девятой минуте Владислав Джиошвили с передачи Даниила Орлова вывел «Химик» вперёд. На 24-й минуте Алексей Князев сравнял счёт. На 53-й минуте Олег Губин, реализовав численное большинство, во второй раз огорчил вратаря «Сокола» Рафаэля Хакимова. Через 20 секунд Демид Мансуров с передачи Кирилла Мелякова забросил третью шайбу. Точку в матче на последней минуте поставил Даниил Иванов.

Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу воскресенской команды. Следующий матч пройдёт 20 апреля. Команды сыграют в Воскресенске.