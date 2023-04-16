«Химик» в первом матче финала плей-офф ВХЛ всухую обыграл «Сокол», у Свечкова — гол+пас

В Красноярске на стадионе «Платинум Арена» закончился первый матч финальной серии плей-офф Всероссийской хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Сокол» принимал воскресенский «Химик». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).

На первой минуте Фёдор Свечков с передачи Даниэля Усманова вывел «Химик» вперёд. На 26-й минуте Матвей Заседа, реализовав численное большинство после паса Ильи Шипова, удвоил преимущество воскресенской команды. На 47-й минуте Павел Кукштель с передачи Фёдора Свечкова забросил третью шайбу в ворота «Сокола».

Таким образом, счёт в серии стал 1-0 в пользу воскресенской команды. Следующий матч пройдёт завтра 17 апреля. Команды вновь сыграют в Красноярске.