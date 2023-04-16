«Химик» в первом матче финала плей-офф ВХЛ всухую обыграл «Сокол», у Свечкова — гол+пас
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В Красноярске на стадионе «Платинум Арена» закончился первый матч финальной серии плей-офф Всероссийской хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Сокол» принимал воскресенский «Химик». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).
ВХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 1-й матч
16 апреля 2023, воскресенье. 13:00 МСК
Сокол
Красноярск
Окончен
0 : 3
Химик В
Воскресенск
0:1 Свечков (Усманов) – 00:19 (5x5) 0:2 Заседа (Шипов) – 25:08 (5x4) 0:3 Кукштель (Свечков) – 46:41 (4x4)
На первой минуте Фёдор Свечков с передачи Даниэля Усманова вывел «Химик» вперёд. На 26-й минуте Матвей Заседа, реализовав численное большинство после паса Ильи Шипова, удвоил преимущество воскресенской команды. На 47-й минуте Павел Кукштель с передачи Фёдора Свечкова забросил третью шайбу в ворота «Сокола».
Таким образом, счёт в серии стал 1-0 в пользу воскресенской команды. Следующий матч пройдёт завтра 17 апреля. Команды вновь сыграют в Красноярске.
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