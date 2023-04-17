Вратарь «Далласа»: нельзя ошибаться, иначе Капризов и Цуккарелло заставят вас заплатить

Голкипер «Даллас Старз» Джейк Эттингер поделился мнением о российском нападающем Кирилле Капризове и норвежском форварде Матсе Цуккарелло из «Миннесоты Уайлд» в преддверии стартового матча первого раунда плей-офф НХЛ.

«Капризов и Цуккарелло, они так хорошо знают друг друга. У них может появиться возможность бросить из слота, а они передадут шайбу другому парню, который находится в углу. Вы должны быть очень хорошо осведомлены, когда они на льду, и не можете совершать ошибки, потому что они заставят вас заплатить. Они особенные, эти два парня.

Они отличные игроки, но мы успешно играли с ними в этом сезоне, поэтому знаем, что делать. Мы должны просто убедиться, что мы знаем, когда они на площадке», — приводит слова Эттингера официальный сайт НХЛ.

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