«Он X-фактор». В «Вашингтоне» поделились мнением о 21-летнем российском форварде Тринееве

Ассистент генерального менеджера «Вашингтон Кэпиталз» Крис Патрик поделился мнением о 21-летнем российском нападающем Богдане Тринееве. Форвард провёл нынешний сезон в московском «Динамо», а после вылета бело-голубых из плей-офф КХЛ отправился в Северную Америку.

«Он выглядел очень хорошо на тренировках, мы хотели бы дать ему сыграть, если получится. Он играет в крайне североамериканском стиле, так что это поможет Богдану. Для него это будет больше касаться другого — изучения английского, комфортного обустройства в США. Его тело немного более плотным в сравнении с прошлым годом. Для меня он немного X-фактор, поэтому будет интересно посмотреть, как он прогрессирует», — приводит слова Патрика The Athletic.