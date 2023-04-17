Главный тренер ЦСКА прокомментировал поражение в первом матче финала КХЛ с «Ак Барсом»

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал поражение в первом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги с «Ак Барсом» (1:4, 0-1).
«Соперник вовремя забил, отоборонялся. У нас не получилась пара моментов, и пару раз грубо ошиблись. Игра хорошая, большие скорости. Команды делали всё возможное, чтобы обезопасить ворота. Разберём матч, попереживаем немного и будем готовиться к следующему матчу.
Если мы говорим про финал, то в первом периоде исход всех встреч в современном хоккее не решается. Мы так не будем думать, опасная мысль. Результат на табло. Да, имели моменты. По горячим следам — немножко другой соперник. Не такой, с которыми мы играли в первом, втором и даже третьем раундах. Подскажем ребятам, как действовать. Когда вратарь видит, то любой вратарь лиги может всё поймать, здесь нам надо поработать», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 17 апреля 2023
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