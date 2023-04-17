ЦСКА впервые проиграл в стартовом матче серии плей-офф КХЛ при Сергее Фёдорове

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился первый матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1 (1:1, 1:0, 2:0).

Это поражение стало для главного тренера ЦСКА Сергея Фёдорова первым в стартовых матчах серии плей-офф. В нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина армейцы неизменно побеждали в первой встрече. В стартовом раунде была повержена «Северсталь» (5:2), затем москвичи взяли верх над «Локомотивом» (2:0), а в финале Западной конференции переиграли СКА (3:2 ОТ).

В прошлом плей-офф ЦСКА обыграл «Локомотив» (4:3 ОТ) в стартовом матче первого раунда. Во втором раунде армейцы одержали победу над московским «Динамо» (3:2), затем обыграли СКА (3:1), а в первой встрече финала розыгрыша Кубка Гагарина — 2022 сломили сопротивление «Металлурга» (3:1).