Капризов перед стартом плей-офф ответил на вопрос о вылете в первом раунде в прошлом году

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов поделился мнением о форварде «Даллас Старз» Джейсоне Робертсоне в преддверии очной встречи. Кроме того, лидер «дикарей» вспомнил прошлогодний вылет команды в первом раунде от «Сент-Луис Блюз».
«Робертсон — потрясающий игрок. Он создаёт возможности из ничего, так что он, очевидно, выдающийся игрок.
В прошлом году мы вылетели в первом раунде? Сейчас новый сезон. Я просто хочу играть лучше», — приводит слова Капризова The Athletic.
Напомним, в прошлом сезоне «Миннесота» в первом раунде проиграла «Сент-Луису» в шести матчах (2-4). Капризов отыграл в каждом и забросил семь шайб. В нынешнем плей-офф «Миннесота» вышла на «Даллас» в первом раунде плей-офф НХЛ. Первый матч пройдёт 18 апреля. Встреча, запланированная на 4:30 мск, состоится на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США).
- 17 апреля 2023
-
23:58
-
23:53
-
23:47
-
23:32
-
23:23
-
23:07
-
23:00
-
22:53
-
22:51
-
22:50
-
22:48
-
22:41
-
22:37
-
22:36
-
22:33
-
22:20
-
22:14
-
22:10
-
22:06
-
22:03
-
21:58
-
21:47
-
21:43
-
21:17
-
21:15
-
20:43
-
20:35
-
20:25
-
19:53
-
19:40
-
19:25
-
19:14
-
18:54
-
18:38
-
18:31