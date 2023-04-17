Капризов перед стартом плей-офф ответил на вопрос о вылете в первом раунде в прошлом году

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов поделился мнением о форварде «Даллас Старз» Джейсоне Робертсоне в преддверии очной встречи. Кроме того, лидер «дикарей» вспомнил прошлогодний вылет команды в первом раунде от «Сент-Луис Блюз».

«Робертсон — потрясающий игрок. Он создаёт возможности из ничего, так что он, очевидно, выдающийся игрок.

В прошлом году мы вылетели в первом раунде? Сейчас новый сезон. Я просто хочу играть лучше», — приводит слова Капризова The Athletic.

Напомним, в прошлом сезоне «Миннесота» в первом раунде проиграла «Сент-Луису» в шести матчах (2-4). Капризов отыграл в каждом и забросил семь шайб. В нынешнем плей-офф «Миннесота» вышла на «Даллас» в первом раунде плей-офф НХЛ. Первый матч пройдёт 18 апреля. Встреча, запланированная на 4:30 мск, состоится на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США).