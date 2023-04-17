Легенды Овечкин и Малкин или бомбардир Кучеров? Выбираем лучшего русского в сезоне НХЛ

Регулярный чемпионат НХЛ завершился. Для части игроков это стало и окончанием сезона. Теперь — время анализировать всё, за чем мы следили последние полгода.

Конечно же, главный вопрос заключается в том, кто из российских хоккеистов проявил себя наилучшим образом. В этом году подобное голосование может преподнести сюрпризы — ряд суперзвёзд остались без плей-офф, кто-то немало лечился, а те, на кого и не надеялись, зажгли. Много неоднозначного. Так выберем же лучших!

P. S. Небольшой спойлер. Не удивляйтесь отсутствию в списке таких звёзд, как Андрей Василевский или Игорь Шестёркин. Наши вратари провели год на хорошем уровне, но всё-таки выглядели хуже, чем ожидалось, и играли ниже своего прошлогоднего уровня. Остальные же зажигали намного ярче.

Этот рейтинг, как и все прочие, создаётся пользователями «Чемпионата». Хоккеисты распределяются в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.

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