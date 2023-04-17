Легенды Овечкин и Малкин или бомбардир Кучеров? Выбираем лучшего русского в сезоне НХЛ

Регулярный чемпионат НХЛ завершился. Для части игроков это стало и окончанием сезона. Теперь — время анализировать всё, за чем мы следили последние полгода.
Конечно же, главный вопрос заключается в том, кто из российских хоккеистов проявил себя наилучшим образом. В этом году подобное голосование может преподнести сюрпризы — ряд суперзвёзд остались без плей-офф, кто-то немало лечился, а те, на кого и не надеялись, зажгли. Много неоднозначного. Так выберем же лучших!
P. S. Небольшой спойлер. Не удивляйтесь отсутствию в списке таких звёзд, как Андрей Василевский или Игорь Шестёркин. Наши вратари провели год на хорошем уровне, но всё-таки выглядели хуже, чем ожидалось, и играли ниже своего прошлогоднего уровня. Остальные же зажигали намного ярче.
Этот рейтинг, как и все прочие, создаётся пользователями «Чемпионата». Хоккеисты распределяются в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.
Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Никита Кучеров
н. «Тампа-Бэй Лайтнинг»
82 матча, 113 (30+83) очков, «-2»
29-летний форвард стал лучшим российским бомбардиром и ассистентом сезона, а также пятым снайпером. Куч набил 113 очков, включая 83 результативные передачи. В списке лучших бомбардиров сезона нападающий «Тампы» разделил третье-четвёртое места с Давидом Пастрняком, который оказался выше лишь за счёт голов (61 против 30). По ассистам Кучеров уступил только безумному Коннору Макдэвиду — и то всего лишь шесть передач. Кроме того, нападающий впервые за четыре года сыграл все матчи регулярного чемпионата и показал, на что способен, когда его тело в порядке!
В то же время Куч показал себя сомнительно с точки зрения защитных функций. Россиянин заработал показатель полезности «-2». Не так уж и плохо, да? Но, если учесть, что он набрал 113 очков, окажется, что «Тампа» пропустила безумное количество голов с Кучеровым на площадке. За это его даже усаживали на весь третий период встречи с «Баффало». Это также можно считать одной из причин не самого удачного года «молний». Могут ли успехи в нападении окупить провалы в обороне?
Кирилл Капризов
н. «Миннесоты Уайлд»
67 матчей, 75 (40+35) очков, «+4»
25-летний россиянин в очередной раз тащил на своём горбу слабо стартовавшую «Миннесоту». Казалось, без Капризова «дикари» ничего не смогут сделать в атаке, но, когда Кирилл получил травму, атаку «Уайлд» просто прорвало. Да и из-за повреждения регулярка вышла для форварда немного смазанной.
Тем не менее Капризов всё равно стал лучшим в «Миннесоте» по количеству голов и очков в сезоне: 40 раз поражал ворота соперников и суммарно набрал 75 очков всего в 67 матчах. Кирилл установил немало клубных рекордов. Например, стал первым игроком в истории (!) «Уайлд», забросившим 40+ шайб в двух сезонах. Ну и, соответственно, первым «дикарём», доходившим до отметки в 40 шайб дважды подряд. Кроме того, Капризов закончил чемпионат вторым лучшим российским снайпером и пятым — бомбардиром.
Андрей Кузьменко
н. «Ванкувер Кэнакс»
81 матч, 74 (39+35) очка, «+9»
27-летний нападающий стал одним из главных открытий сезона НХЛ не только среди россиян, но и в принципе. Если бы не возрастные ограничения, Кузьменко наверняка бы взял «Колдер Трофи» как лучший новичок сезона. Нападающий стал третьим российским снайпером чемпионата, забив в дебютном сезоне в Северной Америке аж 39 голов, и лучшим в составе «Ванкувера» (наравне с Элиасом Петтерссоном). Суммарно форвард набрал 74 очка — шестой результат среди россиян. Ещё и стал лучшим во всей НХЛ (!) по проценту успешных бросков, обойдя и Александра Овечкина, и Коннора Макдэвида.
Кузьменко не смог помочь «Ванкуверу» забраться в плей-офф — сезон «Кэнакс» был провален уже в самом начале. Даже в составе затонувших «косаток» россиянин заработал показатель полезности «+9» — третий в команде. Но не делает ли все усилия Кузьменко бессмысленными непопадание в плей-офф?
Илья Сорокин
в. «Нью-Йорк Айлендерс»
62 матча, 31 победа, КН 2,34 и 92,4% ОБ
27-летний голкипер наверняка станет одним из главных кандидатов на «Везина Трофи» — приз лучшему вратарю сезона. Сорокин не раз становился героем хайлайтов, он тащил «Айлендерс» на своём горбу и, очевидно, стал лучшим российским вратарём сезона.
Если же брать по всему чемпионату, то Илья — третий голкипер лиги по проценту отражённых бросков (92,4%) среди тех, кто сыграл хотя бы 20 матчей. Сорокин, проведя 62 встречи и выиграв в 31 из них, уступил лишь безумному Линусу Улльмарку (93,8%) и Филипу Густавссону (93,1%). Однако «Айлендерс» не могут похвастать такой же классной обороной. На счету россиянина также лучший результат лиги по количеству «сухарей» (шесть) и шестой — по коэффициенту надёжности (2,34).
Наконец, Сорокин спас «Айлендерс» от 38–39 ожидаемых голов по статистике GSAE — третий показатель в лиге после всё того же Улльмарка (42–43) и Юусе Сароса (46–47). Вопрос, однако, в другом: решится ли кто-нибудь назвать лучшим среди всех российских хоккеистов вратаря?
Артемий Панарин
н. «Нью-Йорк Рейнджерс»
82 матча, 92 (29+63) очка, «+4»
31-летний нападающий завершил регулярный чемпионат вторым бомбардиром и ассистентом среди россиян, а также шестым снайпером. Панарин настрелял 29 голов, отдал 63 передачи и суммарно набрал 92 очка. По шайбам и ассистам россиянин стал лучшим в составе «Рейнджерс». Форвард ударно начал сезон и помог «Нью-Йорку» заблаговременно обеспечить себе место в плей-офф.
Тем не менее Панарин показал менее красивые цифры в сравнении с прошлым годом. В сезоне-2021/2022 россиянин провёл на семь матчей меньше (75 против 82), но набрал на четыре очка больше. Это особенно удивляет, если учесть, что Панарину были созданы, кажется, все условия для результативной игры. Чего только стоят обмены бывших партнёров по командам и хороших друзей Владимира Тарасенко (играли вместе за российскую молодёжку) и Патрика Кейна (зажигали вместе в «Чикаго»)! А точно ли Артемий показал всё, на что был способен?
Дмитрий Орлов
з. «Вашингтон Кэпиталз»/«Бостон Брюинз»
66 матчей, 36 (7+29) очков, «+12»
31-летний защитник стал одной из неожиданностей сезона. Орлов некоторое время лечился и не мог помочь «Вашингтону» на старте сезона, однако затем, восстановившись, был одним из лидеров в команде, лишившейся оплота обороны — Джона Карлсона. Хоккеист сыграл 43 встречи и набрал 19 (3+16) очков при показателе полезности «+2».
Однако настоящий расцвет Орлов пережил, когда перешёл в «Бостон». Защитник в 23 матчах за новый клуб записал на свой счёт практически столько же очков, сколько за предыдущие 43, — 17 (4+13) при показателе полезности «+10». Орлов установил рекорд «Бостона» по количеству баллов, набранных игроком обороны в первых четырёх матчах за клуб (восемь), признавался лучшим игроком недели и помог «мишкам» переписать историю НХЛ. Россиянин побил и личный рекорд результативности за сезон. Тем не менее логичный вопрос: насколько важной частью он стал и без того шикарного «Бостона»?
Александр Овечкин
н. «Вашингтон Кэпиталз»
73 матча, 75 (42+33) очков, «-16»
Для опытного капитана этот сезон вышел крайне неоднозначным. С одной стороны, «Вашингтон», который, очевидно, играет на Овечкина, не смог выйти в плей-офф впервые за девять лет. Сам нападающий пропустил необычайно много (сразу девять матчей) — из-за травм, потери отца, а «столичные» выиграли лишь однажды. Ко всему прочему, Ови вошёл в топ-5 худших россиян сезона по показателю полезности — стал как раз пятым с конца («-16»).
В то же время капитан «Вашингтона» продолжил бить рекорды и вершить историю Национальной хоккейной лиги. Овечкин вышел на единоличное второе место в списке лучших снайперов за всё время, обогнав Горди Хоу. В 37 лет забил 42 гола, сократив отставание от вечного рекорда Великого до 72, а также стал лучшим в составе тонувших «столичных» по количеству шайб и очков. Наконец, он вышел на единоличное второе место в истории НХЛ по голам в возрасте 37+ лет, уступив только всё тому же легендарному Горди Хоу — всего лишь две шайбы. Кроме того, Ови стал лучшим российским снайпером регулярки. Даже провальный сезон вышел великим.
Михаил Сергачёв
з. «Тампа-Бэй Лайтнинг»
79 матчей, 64 (10+54) очка, «+13»
24-летний Сергачёв, без сомнений, стал лучшим российским защитником сезона. Хоккеист сыграл 79 матчей, в которых набрал 64 (10+54) очка. Сергачёв, которого до начала чемпионата немало критиковали, значительно улучшил свои показатели в плане статистики: прежде лучшим его результатом были 40 баллов пять лет назад. Кроме того, защитник разделил третье место в списке лучших россиян сезона по показателю полезности с Александром Романовым из «Нью-Йорк Айлендерс». У обоих — по «+13». Среди всех игроков «Тампы» он также стал третьим.
Сергачёв занял первое место в гонке лучших защитников-бомбардиров сезона среди россиян, а в составе «Лайтнинг» стал вторым ассистентом, уступив лишь Никите Кучерову. Защитник наконец стал лидером обороны «Тампы», но, к сожалению, сильные сезоны игроков его амплуа обычно затмевают подвиги нападающих. Заслуженно ли?
Илья Самсонов
в. «Торонто Мэйпл Лифс»
42 матча, 27 побед, КН 2,33 и 91,9% ОБ
26-летний голкипер по праву может считаться одним из главных открытий и прогрессов сезона. Самсонов, годами показывавший нестабильную игру в «Вашингтоне», будучи в итоге отвергнутым столичным середняком, нашёл себя в составе «Торонто». Россиянин провёл 42 матча, одержав 27 побед. Самсонов показал лучшие в карьере процент отражённых бросков (91,9%) и коэффициент надёжности (2,33). Вратарь стал надёжным оплотом и своим парнем в звёздном «Торонто», ведомом Остоном Мэттьюсом и Митчеллом Марнером.
Кроме того, Самсонов стал лучшим российским голкипером и четвёртым во всей НХЛ по коэффициенту надёжности, обойдя и Илью Сорокина, и Джейка Эттингера, и Игоря Шестёркина с Андреем Василевским. По проценту надёжности страж ворот «Торонто» занял седьмое место в сезоне. Кроме того, Самсонов спас «Торонто» от 18 голов, заняв 10-ю позицию среди всех вратарей по этому показателю.
Павел Бучневич
н. «Сент-Луис Блюз»
63 матча, 67 (26+41) очков, «+14»
27-летний нападающий показал второй результат в карьере по количеству набранных очков, записав на свой счёт 67 (26+41) баллов в 63 встречах. В прошлом чемпионате, однако, он и сыграл больше — 73 встречи (76 очков). Бучневич стал вторым ассистентом и бомбардиром «Сент-Луиса», а также третьим снайпером команды в нынешнем сезоне.
Россиянин пропустил 19 матчей из-за травмы, что не позволило ему хоть как-то повлиять на падение «блюзменов». «Сент-Луис» не вышел в плей-офф и начал раздавать лидеров, однако Бучневич остался в команде и взял на себя лидерские обязанности. Нападающий занял четвёртое место в списке лучших россиян по среднему количеству очков за матч (1,06), уступив лишь Кириллу Капризову, Артемию Панарину (у обоих — по 1,12) и Никите Кучерову (1,38). Несмотря на неудачный сезон «Блюз», к Павлу не может быть претензий — он стал одним из редких светлых пятен команды в чемпионате и одним из сильнейших игроков сезона с точки зрения ментальных качеств.
Евгений Малкин
н. «Питтсбург Пингвинз»
82 матча, 83 (27+56) очка, «-12»
36-летний нападающий провёл не самый однозначный сезон. Он стал третьим бомбардиром и ассистентом сезона среди россиян. Малкин набрал 83 очка, включая 56 результативных передач. Кроме того, россиянин занял второе место в «Питтсбурге» по количеству баллов и ассистов, уступив лишь капитану Сидни Кросби. Впервые за 14 лет Малкин сыграл все 82 встречи в регулярном чемпионате. Вместе с тем нападающий провёл юбилейный 1000-й матч в лиге, а также набрал 1200-е очко.
С другой стороны, легенда «Питтсбурга» стал худшим среди россиян по штрафным минутам среди всех россиян сезона (82 минуты, в среднем по минуте за матч) и вторым в лиге по количеству потерь (105), уступив лишь чешскому хоккеисту «Бостон Брюинз» Давиду Пастрняку (109). Нападающий занял третье место в «Питтсбурге» по худшему показателю полезности («-12»). К тому же «Пингвинз» не вышли в плей-офф впервые за 17 лет. К Малкину, пожалуй, претензий не должно быть, но так или иначе он стал частью этого провального сезона.
Кирилл Марченко
н. «Коламбус Блю Джекетс»
59 матчей, 25 (21+4) очков, «-23»
22-летний нападающий вырвал себе место в составе в своём дебютном сезоне в НХЛ. Молодой форвард забросил 21 шайбу и набрал 25 очков в 59 матчах. Марченко феерил в ужаснейшем «Коламбусе» — предпоследней команде регулярного чемпионата, но стал третьим в списке худших игроков по показателю полезности среди россиян с кошмарным «-23».
Тем не менее нападающий установил массу примечательных и даже исторических достижений. Марченко стал первым хоккеистом с 1926 года, набравшим свои первые 13 очков в НХЛ только за счёт голов, что является лишь третьим случаем за более чем столетнюю историю лиги. Россиянин побил клубный рекорд по количеству шайб, заброшенных в дебютном сезоне, обогнав Пьер-Люка Дюбуа (20 в сезоне-2017/2018).
Кроме того, нападающий повторил рекорд «Коламбуса» для новичков по количеству матчей с 2+ шайбами (три встречи). На его счету один хет-трик, а ещё Марченко повторил результаты Сергея Фёдорова, Алексея Ковалёва и Ильи Ковальчука по количеству голов за первые 25 матчей в лиге. По мнению разных изданий, россиянин — в числе самых недооценённых игроков НХЛ и претендентов на «Колдер Трофи».
- 17 апреля 2023
-
20:43
-
20:35
-
20:25
-
19:53
-
19:40
-
19:25
-
19:14
-
18:54
-
18:38
-
18:31
-
18:17
-
17:42
-
17:36
-
17:25
-
17:25
-
17:20
-
16:58
-
16:41
-
16:30
-
16:25
-
15:18
-
15:06
-
14:55
-
14:49
-
14:33
-
14:19
-
14:09
-
14:00
-
13:38
-
13:15
-
13:10
-
12:55
-
12:35
-
12:31
-
12:20