В «Бостоне» выявили желудочную инфекцию перед матчем с «Флоридой» в плей-офф НХЛ
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Ряд хоккеистов «Бостон Брюинз» столкнулись с желудочной инфекцией перед первым матчем плей-офф НХЛ с «Флоридой Пантерз», сообщает Boston Hockey Now.
По данным источника, Линус Улльмарк и Патрис Бержерон не приняли участие в утренней раскатке накануне матча.
«Не только Бержерон, но и ещё пару игроков были в плохом самочувствии, поэтому у меня нет окончательного состава на сегодняшний вечер», — сказал главный тренер «Бостона» Джим Монтгомери.
Напомним, «Бостон» финишировал на первом месте Восточной конференции, записав в свой актив 135 очков. «Флорида», в свою очередь, заняла восьмое место на Востоке, набрав 92 очка.
Первый матч между «Бостоном» и «Флоридой» состоится 18 апреля, начало – 02:30 мск.
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