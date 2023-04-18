В «Бостоне» выявили желудочную инфекцию перед матчем с «Флоридой» в плей-офф НХЛ

Ряд хоккеистов «Бостон Брюинз» столкнулись с желудочной инфекцией перед первым матчем плей-офф НХЛ с «Флоридой Пантерз», сообщает Boston Hockey Now.

По данным источника, Линус Улльмарк и Патрис Бержерон не приняли участие в утренней раскатке накануне матча.

«Не только Бержерон, но и ещё пару игроков были в плохом самочувствии, поэтому у меня нет окончательного состава на сегодняшний вечер», — сказал главный тренер «Бостона» Джим Монтгомери.

Напомним, «Бостон» финишировал на первом месте Восточной конференции, записав в свой актив 135 очков. «Флорида», в свою очередь, заняла восьмое место на Востоке, набрав 92 очка.

Первый матч между «Бостоном» и «Флоридой» состоится 18 апреля, начало – 02:30 мск.