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Орлов рассказал о своих эмоциях от первого матча с «Вашингтоном» после обмена в «Бостон»

Орлов рассказал о своих эмоциях от первого матча с «Вашингтоном» после обмена в «Бостон»
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Защитник «Бостон Брюинз» Дмитрий Орлов рассказал о своих эмоциях от первого матча с «Вашингтон Кэпиталз» (5:2) после обмена в стан «медведей».

«Тяжело было играть против «Вашингтона» эмоционально, и в голове отношение к этому было больше как к тренировке. Так как раньше постоянно этих ребят видел и тренировался, поэтому, повторюсь, было тяжело и волнительно. Ещё хорошо, что играли в Бостоне, а не в Вашингтоне. Иначе, думаю, было бы тяжелее, потому что там их болельщики, да и тяжело на стадионе находиться, где провёл так много лет», — приводит слова Орлова ТАСС.

31-летний защитник в текущем сезоне сыграл за «Бостон» 23 матча, в которых отметился четырьмя шайбами и 13 результативными передачами с показателем полезности «+10».

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