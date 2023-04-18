Голевая передача Орлова помогла «Бостону» обыграть «Флориду» в первом матче плей-офф

Завершился первый матч 1/8 финала Кубка Стэнли, в котором «Ботон Брюинз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

В составе победителей заброшенные шайбы на свой счёт записали Давид Пастрняк, Брэд Маршан, а также Джейк Дебраск. Российский защитник Дмитрий Орлов отметился по ходу встречи результативной передачей.

Единственную шайбу гостей в этом матче забросил Мэттью Ткачук.

Следующий матч между командами состоится 20 апреля и начнётся в 02:30 мск.

Напомним, «Бостон» по итогам регулярки выиграл Атлантический дивизион, набрав 135 очков. «Флорида» заняла четвёртое место в дивизионе, набрав по ходу сезона 92 очка.