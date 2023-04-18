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Голевая передача Орлова помогла «Бостону» обыграть «Флориду» в первом матче плей-офф

Голевая передача Орлова помогла «Бостону» обыграть «Флориду» в первом матче плей-офф
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Завершился первый матч 1/8 финала Кубка Стэнли, в котором «Ботон Брюинз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

В составе победителей заброшенные шайбы на свой счёт записали Давид Пастрняк, Брэд Маршан, а также Джейк Дебраск. Российский защитник Дмитрий Орлов отметился по ходу встречи результативной передачей.

Единственную шайбу гостей в этом матче забросил Мэттью Ткачук.

Следующий матч между командами состоится 20 апреля и начнётся в 02:30 мск.

Напомним, «Бостон» по итогам регулярки выиграл Атлантический дивизион, набрав 135 очков. «Флорида» заняла четвёртое место в дивизионе, набрав по ходу сезона 92 очка.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 1-й матч
18 апреля 2023, вторник. 02:30 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
3 : 1
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Пастрняк (Бертуцци, Крейчи) – 05:58 (5x4)   2:0 Маршан (Макэвой, Орлов) – 23:41 (5x5)   2:1 Ткачук – 26:34 (5x5)   3:1 Дебраск (Бертуцци, Заха) – 37:32 (5x5)
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