Маршан стал восьмым действующим игроком с 50+ голами в плей-офф. Лидер — Овечкин
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Завершился первый матч 1/8 финала Кубка Стэнли, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» и закончилась победой хозяев со счётом 3:1.
В составе победителей одну из заброшенных шайб в свой актив записал канадский нападающий Брэд Маршан. В моменте с голом ему ассистировали Дмитрий Орлов и Чарли Макэвой. Для канадца эта шайба стала 50-й в матчах плей-офф НХЛ. Таким образом, он стал восьмым действующим игроком с 50+ голами в плей-офф.
Лидером среди действующих хоккеистов по голам в Кубке Стэнли является российский форвард и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, в активе которого 72 гола. У Сидни Кросби — 71 заброшенная шайба, у Евгения Малкина — 67, у Никиты Кучерова — 52.
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