Главный тренер «Каролины» прокомментировал победу над «Айлендерс» в первом матче плей-офф
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Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор подвёл итоги первого матча серии плей-офф первого раунда Кубка Стэнли, в котором его команда обыграла дома «Нью-Йорк Айлендерс» (2:1).
«Очевидно это приятно выйти вперёд и играть с лидерством. Эта игра прошла именно так, как мы и ожидали. У них были отличные сейвы, и у нас были хорошие сейвы. Обе команды играли предельно неуступчиво», — приводит слова Бриндамора официальный сайт НХЛ.
Напомним, победу «ураганам» принесли шайбы в исполнении Себастьяна Ахо и Стефана Ноэсена. У гостей отличился Райан Пулок. Российский голкипер «островитян» Илья Сорокин сделал в этом матче 35 сейвов.
Второй матч серии между этими соперниками пройдёт в ночь со среды на четверг.
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