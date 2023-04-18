Главный тренер «Каролины» прокомментировал победу над «Айлендерс» в первом матче плей-офф

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор подвёл итоги первого матча серии плей-офф первого раунда Кубка Стэнли, в котором его команда обыграла дома «Нью-Йорк Айлендерс» (2:1).

«Очевидно это приятно выйти вперёд и играть с лидерством. Эта игра прошла именно так, как мы и ожидали. У них были отличные сейвы, и у нас были хорошие сейвы. Обе команды играли предельно неуступчиво», — приводит слова Бриндамора официальный сайт НХЛ.

Напомним, победу «ураганам» принесли шайбы в исполнении Себастьяна Ахо и Стефана Ноэсена. У гостей отличился Райан Пулок. Российский голкипер «островитян» Илья Сорокин сделал в этом матче 35 сейвов.

Второй матч серии между этими соперниками пройдёт в ночь со среды на четверг.