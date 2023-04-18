Главный тренер «Айлендерс»: мы очень долго были без Барзала, с ним мы были успешнее

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Лэйн Ламберт прокомментировал поражение своей команды в первом матче первого раунда Кубка Стэнли на выезде от «Каролины Харрикейнз» (1:2), а также отметил важность для «островитян» нападающего Мэтью Барзала, который вернулся в строй после 23-матчевого отсутствия из-за травмы.

«Я думаю, в этой игре определённо были позитивные моменты. Мы становились лучше по ходу игры. Нам нужно просто подготовиться ко второму матчу.

Мы очень долго были без Барзала, а когда он был с нами, мы были успешнее. В начале матча в большинстве у нас было несколько хороших моментов. У нас было несколько возможностей, чтобы забить, но мы не смогли протолкнуть шайбу в сетку», — приводит слова Ламберта официальный сайт НХЛ.