Главный тренер «Айлендерс»: мы очень долго были без Барзала, с ним мы были успешнее
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Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Лэйн Ламберт прокомментировал поражение своей команды в первом матче первого раунда Кубка Стэнли на выезде от «Каролины Харрикейнз» (1:2), а также отметил важность для «островитян» нападающего Мэтью Барзала, который вернулся в строй после 23-матчевого отсутствия из-за травмы.
«Я думаю, в этой игре определённо были позитивные моменты. Мы становились лучше по ходу игры. Нам нужно просто подготовиться ко второму матчу.
Мы очень долго были без Барзала, а когда он был с нами, мы были успешнее. В начале матча в большинстве у нас было несколько хороших моментов. У нас было несколько возможностей, чтобы забить, но мы не смогли протолкнуть шайбу в сетку», — приводит слова Ламберта официальный сайт НХЛ.
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