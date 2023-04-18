Юрзинов-младший: лидеры «Ак Барса» смотрелись лучше лидеров ЦСКА — они выиграли пятак

Бывший главный тренер «Салавата Юлаева» и «Куньлунь РС» Владимир Юрзинов-младший высказался о первом матче финала Кубка Гагарина, в котором «Ак Барс» дома нанёс поражение ЦСКА (4:1).

«Хорошая игра, настоящий финал. Действительно видим самые мощные и сильные команды. Друг друга не боятся, поэтому получилась яркая, острая и зрелищная игра с обеих сторон.

Мне нравится, что в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) уходят от рельсового хоккея, всё меньше бей-беги, и в первом финальном матче никто не отсиживался и не ждал ошибки соперника. Все неслись вперёд на ворота, но всё же лидеры «Ак Барса» в этой игре смотрелись лучше лидеров ЦСКА – они выиграли у армейцев пятак, а на свой не пустили.

Ещё хочу отметить фактор домашней площадки, в этой серии она будет решать многое. Как болела Казань! Мне кажется, у хоккеистов вырастали крылья и они очень быстро оказывались у ворот ЦСКА, бешеная поддержка. С такой атмосферой на трибунах точно не проиграешь», — сказал Юрзинов-младший в интервью Legalbet.

Второй матч серии пройдёт завтра, 19 апреля, там же в Казани.