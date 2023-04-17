«Ак Барс» — просто звери! Нанесли ЦСКА уникальное поражение и повели в финале КХЛ

Как и пять лет назад, московские армейцы снова стартовали в главной серии сезона с поражения в Казани.

После осуществления в прошлое межсезонье мощнейшей селекционной кампании многочисленные эксперты с ходу присвоили «Ак Барсу» статус главного претендента на выход в финал Кубка Гагарина от Восточной конференции. Состав казанской команды действительно изобиловал звёздами первой величины по меркам российской лиги: Александр Радулов, Вячеслав Войнов, Вадим Шипачёв, Дмитрий Кагарлицкий, Станислав Галиев. И этот список можно спокойно продолжать, дополняя его ещё целым рядом очень качественных хоккеистов вроде Дмитрия Воронкова, Ильи Сафонова, Тимура Билялова и так далее.

Однако один из самых титулованных тренеров России Олег Знарок не смог справиться с таким подбором игроков. После 36 матчей регулярного чемпионата казанская дрим-тим обнаружила себя лишь на седьмом месте в таблице Восточной конференции, и в начале декабря 2022 года терпение высшего руководства клуба лопнуло. Именитый наставник был уволен с занимаемой должности, а на спасение «Ак Барса» в очередной раз был призван настоящий символ клуба Зинэтула Билялетдинов, начинавший этот сезон в Казани в статусе советника исполнительного директора по хоккейной вертикали.

Мастодонт тренерского цеха очень быстро разобрался в управлении раздевалкой, и положительная динамика результатов команды не заставила себя долго ждать. За оставшиеся три месяца регулярки 68-летний тренер поднял спортивный флагман республики Татарстан на первое место в конференции, после чего «Ак Барс» довольно уверенной поступью добрался до финала Кубка Гагарина.

В рамках Континентальной хоккейной лиги Билялетдинов трижды приводил «Ак Барс» к завоеванию Кубка Гагарина (2009, 2010, 2018). Так произошло и пять лет назад, когда в решающей серии плей-офф КХЛ казанцы разобрались с ЦСКА (4-1). Годом спустя «Ак Барс» провалил защиту чемпионского титула, завершив сезон уже на стадии первого раунда плей-офф, всухую проиграв «Авангарду (0-4). Именно после той неудачи Билялетдинов фактически и принял решение о завершении своей блистательной тренерской карьеры, которое ему пришлось отменить только в ходе нынешнего сезона из-за настойчивых просьб республиканского руководства о возвращении в клуб.

За время отсутствия Билялетдинова на тренерском мостике казанцы не добирались до финала Кубка Гагарина, тогда как армейцы, в свою очередь, выходили в эту стадию турнира в каждом следующем сезоне, не считая коронавирусный 2020 год, когда плей-офф вовсе не был доигран. В 2019 году (под руководством Игоря Никитина) и 2022 году (под руководством Сергея Фёдорова) столичные армейцы выигрывали главный трофей лиги, а в 2021-м остановились в шаге от завоевания заветного титула.

В этом сезоне ЦСКА снова добрался до главной серии сезона, заодно получив возможность взять реванш у «Ак Барса» за поражение пятилетней давности. Как и в 2018 году, решающая серия плей-офф КХЛ взяла старт на льду «Татнефть-Арены» в Казани. Пять лет назад героем стартового матча серии стал оформивший дубль Галиев, чьи точные броски тогда и принесли победу команде Билялетдинова в не самом результативном матче (2:1).

На этот раз гости получили отличный шанс открыть счёт в матче, когда в штрафной бокс в начале первого периода отправился Дмитрий Воронков, удалившийся за выброс шайбы. Но вместо того, чтобы забить самим, армейцы на ровном месте «привезли» гол в свои ворота. Лучший бомбардир нынешнего розыгрыша плей-офф Михаил Григоренко допустил невероятный для себя обрез в средней зоне – Артём Лукоянов совершил перехват, на скорости ворвался в зону и с кистей послал шайбу под перекладину.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Григоренко дал – Григоренко взял. Именно так решил 25-й номер московской команды и сам же исправил допущенную ошибку. Уже на исходе следующего армейского большинства 28-летний форвард идеально зарядил с кистей в дальний угол, прошив Тимура Билялова и восстановив равновесие на табло. Формально гол ЦСКА оказался забит в равных составах, так как оштрафованный Даниил Журавлёв появился на льду за две секунды до пересечения шайбой линии ворот.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

После заброшенной шайбы армейцы ещё сильнее добавили в активности и под занавес периода прилично поддавили хозяев. По итогам стартовой двадцатиминутки подопечные Фёдорова в результате перебросали соперника почти в два раза (17:9 в створ ворот в пользу гостей), но счёт на табло до перерыва больше не изменился.

А на старте второго отрезка хозяева во второй раз в матче вышли вперёд, использовав большинство. Находившийся в тени в стартовом периоде Шипачёв получил шайбу в излюбленной позиции и фирменной поперечной передачей вывел на бросок Галиева – а Станислав, как и пять лет назад, сказал своё веское и результативное слово в первом матче финала Кубка Гагарина.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Любопытно, что предшествовало началу голевой комбинации ключевое решение Билялетдинова. Самый опытный тренер КХЛ выпустил на вбрасывание Кирилла Семёнова – тот выиграл «точку» для партнёров, после чего заменился на Шипачёва, который впоследствии и выполнил голевую передачу на Галиева. Мелочей в хоккее не бывает. В особенности на уровне финала Кубка Гагарина.

Казанцы могли увеличивать преимущество в середине периода: Радулов от борта сделал пас в центр, Сафонов продвинулся вперёд и резко бросил с кистей — шайба попала в перекладину и вылетела в сторону, что моментально и показал главный арбитр Денис Наумов, разведя руки в стороны. Хороши хозяева были и при розыгрыше большинства, однако теперь уже шведский голкипер Адам Рейдеборн совершил целый ряд важных сейвов и оставил ЦСКА в игре.

Возглавивший армейскую команду летом 2021 года Фёдоров подошёл к этому матчу с интересной победной тенденцией. Под руководством легендарного в прошлом игрока, а ныне отличного тренера москвичи ещё ни разу не проигрывали в первых матчах серий. Все семь последних кубковых противостояний столичные хоккеисты неизменно начинали с побед, но сегодня повторить этот трюк им не удалось.

В начале третьего периода гости несколько раз были очень близки к тому, чтобы сравнять счёт в матче, но Билялов действовал выше всяких похвал. А затем «Ак Барс» убежал в контратаку и забил. Радулов прорвался по флангу и бросил в дальний угол — Рейдеборн отбил перед собой, Воронков подобрал отскок и бросил низом — Владислав Провольнев в роскошном прыжке выбил шайбу из пустых ворот, но со второй попытки Дмитрий всё-таки поразил ворота ЦСКА.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Окончательно все вопросы о победителе матча были сняты за семь минут до финальной сирены, когда Кирилл Панюков с пятака переправил шайбу в ворота после отличной передачи от Кирилла Адамчука. В оставшееся время «Ак Барс» хладнокровно удержал преимущество на табло и добыл первую победу в финальной серии. Пять лет назад главное противостояние сезона в КХЛ стартовало таким же образом с точки зрения исхода матча. Теперь ЦСКА постарается не допустить повторения дальнейшего сценария финала Кубка Гагарина – 2018, тогда как перед казанцами стоит противоположная задача. Второй матч состоится в Казани послезавтра, в среду, 19 апреля.