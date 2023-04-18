Главный тренер «Бостона» — о победе над «Флоридой»: сейчас результаты важнее игры

Главный тренер «Бостон Брюинз» Джим Монтгомери прокомментировал победу своей команды в первом матче первого раунда плей-офф Кубка Стэнли дома над «Флоридой Пантерз» (3:1).

«Сейчас результаты важнее игры. Если мы посмотрим на нашу игру «5х5», она оставляла желать лучшего. Так что нам есть что улучшить здесь, но результат очень хороший, и, я думаю, он идёт от того, что некоторые наши игроки играли очень хорошо, особенно наш голкипер… Интенсивность плей-офф немного удивила нас, и, я думаю, мы немного нервничали», — приводит слова Монтгомери официальный сайт НХЛ.

Второй матч серии первого раунда Кубка Стэнли между «Брюинз» и «Пантерз» пройдёт в ночь со среды на четверг там же в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден».