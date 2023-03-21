«Решение федерации глупое». Французский хоккеист рассказал, почему решил остаться в России

Французский нападающий «Автомобилиста» Стефан Да Коста высказался о своём решении остаться в КХЛ, несмотря на политическую обстановку. Федерация хоккея Франции приняла решение не вызывать в сборную игроков, выступающих в России.
«Было ли тяжело принять решение остаться в КХЛ? Нет. Я знаю, как тут дела. Я сказал, что приеду, посмотрю, как дела. И ничто не поменялось. У меня неприятностей нет. На улицах мне не говорят: «Француз? У-у...» Проблем у меня не было, для меня ничего не поменялось. Единственное, от чего грустно: не могу больше играть со своей национальной командой. Потому что играю в России. Решение глупое, но… да, это решила федерация. Это причиняет боль. Всё-таки это сборная, и я много в неё вложился. Это проблема, но больше ничего, никогда проблем не было здесь.
Спорт и политика не пересекаются? Ну… пересекаются, только когда захотят», — сказал Да Коста в эфире YouTube-канала «Скользкий лёд».
- 21 марта 2023
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