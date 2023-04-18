«Ак Барсу» фартануло в этом моменте». Крикунов — о первой шайбе казанцев в финале с ЦСКА

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов рассказал про первый матч финальной серии Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и ЦСКА (4:1), оценил первый гол казанцев, забитый в меньшинстве, и игру нападающего Вадима Шипачёва.

«Начало серии очень интересное. ЦСКА в начале играл очень активно, казанцы забили в меньшинстве. «Ак Барсу» фартануло в этом моменте, конечно. Армейцы сравняли счёт, но немного сбавили, и казанцы наказали ЦСКА. Это две опытные боевитые команды. Серия в целом должна быть интересной. Казалось бы, счёт в матче большой, но сама игра абсолютно равная, может быть, в некоторых аспектах ЦСКА выглядел сильнее. (Голкипер ЦСКА) Рейдеборн выглядел в матче не очень, а Билялов у «Ак Барса» показал отличную игру, выглядел сильнее шведа. Вся серия зависит от маленьких нюансов. Мы же видим, как обе команды наваливаются, звенья меняются, но всё идёт до логического завершения.

Шипачёв – тот игрок, который строит игру своей тройки абсолютно сам. Если у него часто меняются партнёры, это плохо сказывается на его игре. Бывало, что у него не шла игра, я менял их тройку и потом собирал обратно. Он даже сам пришёл ко мне один раз и сказал: «Владимир Васильевич, а чего вы нас не разобьёте, мы же начали играть после такого». Я отвечал, что терплю и, если вдруг не пойдёт игра, сделаю по-другому. Вадим сам договаривается с партнёрами, говорит, где и кто должен быть. Из-за этого и получаются такие передачи, казалось, что никто не видит её (передачу), это невозможно, а она уже у него в голове. Его не надо дёргать и менять ему партнёров. Если партнёр выполняет договорённости с Вадимом, он получит шайбу в самой атакующей точке. Такого игрока всегда нужно использовать», — приводит слова Крикунова «РИА Новости».

Второй матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина состоится в Казани завтра, 19 апреля. Начало встречи — в 19:00 мск.

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