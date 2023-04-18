Новиков: не видел, чтобы Ротенберг недоработал на льду, испугался или закапризничал в игре

Заслуженный тренер России Юрий Новиков рассказал о работе с главным тренером СКА и сборной «России 25» Романом Ротенбергом в команде Бриллиантовой лиги «Стройгазмонтаж».

«Вы не поверите, но я не против того, чтобы Ротенберг возглавил сборную России. Я тренировал его команду «Стройгазмонтаж» с Володей Кучеренко. У нас была задача только побеждать в Бриллиантовой лиге. Это очень престижное соревнование, там играют бывшие хоккеисты КХЛ. Каждый день я должен был доказывать свою состоятельность, и нам с Кучеренко это удалось – мы выиграли два кубка. Ротенберг не только руководил этой командой, но иногда ещё и приходил туда тренироваться. Я видел его в поле, причём не только в хоккейном, но и в жизненном плане. Он раздевался с нами в одной раздевалке и был доступен для ребят. Я ни разу не видел, чтобы он на тренировках работал хотя бы на «четыре с минусом». Все упражнения Ротенберг выполнял добросовестно.

Я ни разу не видел, чтобы Ротенберг недоработал на льду, испугался или закапризничал в игре. Но он всем интересовался.

Я видел его в трудных ситуациях. Вообще, время в команде «Стройгазмонтаж» для меня было прекрасным. Мне пришлось, с одной стороны, держать экзамен перед игроками КХЛ, а с другой – со стороны Ротенберга. У него есть одно серьёзное качество – он умеет ухватить хорошее и дальше его развить. Он не просто гонял шайбу, а очень подробно всем интересовался. Ротенберг нигде не свернул и не пошёл в обход, а также не использовал своё служебное положение. Многие специалисты сейчас хвалят Романа Борисовича. Но они не прошли с ним тот двухгодичный путь, который прошёл я. Он трудолюбив на площадке и аналитик в жизни. Сказываются экономические гены. Роман Борисович настроен не только на хоккей, но и на развитие», — цитирует Новикова «РБ Спорт».

Напомним, 16 апреля стало известно, что тренерский совет Федерации хоккея России единогласно выбрал Романа Ротенберга на пост главного тренера команды «Россия 25».