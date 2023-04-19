Игроку «Виннипега» наложили 75 швов после попадания коньком по лицу в матче с «Вегасом»

В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» прошёл первый матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Виннипег Джетс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 5:1.

В середине первого периода произошёл эпизод, в котором травму получил нападающий «Виннипега» Морган Бэррон. В сутолоке у ворот «Вегаса» Бэррон получил толчок в спину от хоккеиста хозяев и напоролся лицом на конёк вратаря Лорана Броссуа. Лезвие конька попало под визор и серьёзно рассекло лицо форварда гостей. Как сообщает Sportsnet, в раздевалке Бэррону наложили 75 швов, после чего он в защитной маске вышел на второй период матча.

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