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«Вегас» уступил в первом матче плей-офф «Виннипегу», у Барбашёва и Наместникова по ассисту

«Вегас» уступил в первом матче плей-офф «Виннипегу», у Барбашёва и Наместникова по ассисту
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В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» завершился первый матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Виннипег Джетс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 5:1.

В первом периоде голов забито не было. На 22-й минуте счёт открыли гости – отличился Кайл Коннор. Спустя уже минуту удвоил преимущество Пьер-Люк Дюбуа. На 36-й минуте голом ответил Вильям Карлссон. Одну из голевых передач ему отдал российский нападающий Иван Барбашёв. На 44-й минуте за гостей забил Блейк Уилер.

И только к концовке третьего периода гости забили ещё. На 59-й минуте отличился Адам Лаури. А спустя ещё минуту он оформил дубль и установил итоговый счёт на табло. Российский нападающий Владислав Наместников отдал голевой пас.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 1-й матч
19 апреля 2023, среда. 04:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
1 : 5
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Коннор (Дюбуа, Моррисси) – 21:24 (5x5)   0:2 Дюбуа (Уилер) – 22:26 (5x5)   1:2 Карлссон (Барбашёв, Маршессо) – 35:49 (5x5)   1:3 Уилер (Нидеррайтер, Шмидт) – 43:53 (5x5)   1:4 Лаури (Уилер, Пионк) – 58:39 (en)   1:5 Лаури (Нидеррайтер, Наместников) – 59:41 (5x4)
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