«Вегас» уступил в первом матче плей-офф «Виннипегу», у Барбашёва и Наместникова по ассисту

В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» завершился первый матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Виннипег Джетс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 5:1.
В первом периоде голов забито не было. На 22-й минуте счёт открыли гости – отличился Кайл Коннор. Спустя уже минуту удвоил преимущество Пьер-Люк Дюбуа. На 36-й минуте голом ответил Вильям Карлссон. Одну из голевых передач ему отдал российский нападающий Иван Барбашёв. На 44-й минуте за гостей забил Блейк Уилер.
И только к концовке третьего периода гости забили ещё. На 59-й минуте отличился Адам Лаури. А спустя ещё минуту он оформил дубль и установил итоговый счёт на табло. Российский нападающий Владислав Наместников отдал голевой пас.
- 19 апреля 2023
-
08:01
-
08:00
-
07:46
-
07:19
-
07:13
-
05:59
-
05:53
-
05:41
-
05:24
-
04:50
-
04:14
-
02:47
- 18 апреля 2023
-
23:40
-
23:25
-
22:51
-
22:21
-
22:01
-
21:44
-
21:34
-
21:10
-
20:51
-
20:40
-
20:26
-
20:08
-
19:50
-
19:32
-
19:08
-
18:38
-
18:27
-
18:09
-
17:57
-
17:40
-
17:28
-
17:21
-
17:09