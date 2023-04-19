«Вегас» уступил в первом матче плей-офф «Виннипегу», у Барбашёва и Наместникова по ассисту

В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» завершился первый матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Виннипег Джетс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 5:1.

В первом периоде голов забито не было. На 22-й минуте счёт открыли гости – отличился Кайл Коннор. Спустя уже минуту удвоил преимущество Пьер-Люк Дюбуа. На 36-й минуте голом ответил Вильям Карлссон. Одну из голевых передач ему отдал российский нападающий Иван Барбашёв. На 44-й минуте за гостей забил Блейк Уилер.

И только к концовке третьего периода гости забили ещё. На 59-й минуте отличился Адам Лаури. А спустя ещё минуту он оформил дубль и установил итоговый счёт на табло. Российский нападающий Владислав Наместников отдал голевой пас.