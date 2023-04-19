«Я сыграл как дерьмо». Самсонов — о провальной игре в первом матче серии с «Тампа-Бэй»

Российский голкипер «Торонто» Илья Самсонов остался крайне разочарован своей игрой в первом матче серии плей-офф с «Тампа-Бэй» (3:7). Россиянин пропустил шесть шайб после 29 бросков и был заменён после второго периода.

«Я должен быть лучше. Сегодня я сыграл как дерьмо», — цитирует Самсонова журналист Марк Мастерс в своём аккаунте в соцсети.

После матча главный тренер «Торонто» Шелдон Киф ответил, что пока не знает, кто будет стартовым вратарём во второй встрече серии. Следующий матч состоится в Торонто и пройдёт 21 апреля. Отметим, что прошедший матч стал первым для Самсонова в плей-офф в составе «Мэйпл Лифс». Предыдущие три сезона россиянин провёл, выступая за «Вашингтон Кэпиталз». В прошедшей регулярке Самсонов одержал 27 побед в 42 матчах с процентом отражённых бросков 91,9%.