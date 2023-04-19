«Я сыграл как дерьмо». Самсонов — о провальной игре в первом матче серии с «Тампа-Бэй»

Российский голкипер «Торонто» Илья Самсонов остался крайне разочарован своей игрой в первом матче серии плей-офф с «Тампа-Бэй» (3:7). Россиянин пропустил шесть шайб после 29 бросков и был заменён после второго периода.
«Я должен быть лучше. Сегодня я сыграл как дерьмо», — цитирует Самсонова журналист Марк Мастерс в своём аккаунте в соцсети.
После матча главный тренер «Торонто» Шелдон Киф ответил, что пока не знает, кто будет стартовым вратарём во второй встрече серии. Следующий матч состоится в Торонто и пройдёт 21 апреля. Отметим, что прошедший матч стал первым для Самсонова в плей-офф в составе «Мэйпл Лифс». Предыдущие три сезона россиянин провёл, выступая за «Вашингтон Кэпиталз». В прошедшей регулярке Самсонов одержал 27 побед в 42 матчах с процентом отражённых бросков 91,9%.
- 19 апреля 2023
-
12:30
-
12:08
-
11:53
-
11:20
-
10:58
-
10:36
-
10:10
-
09:54
-
09:46
-
09:25
-
09:07
-
08:40
-
08:20
-
08:01
-
08:00
-
07:46
-
07:19
-
07:13
-
05:59
-
05:53
-
05:41
-
05:24
-
04:50
-
04:14
-
02:47
- 18 апреля 2023
-
23:40
-
23:25
-
22:51
-
22:21
-
22:01
-
21:44
-
21:34
-
21:10
-
20:51
-
20:40