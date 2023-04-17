Радулов увернулся от силового приёма игрока ЦСКА, и тот в итоге нанёс травму одноклубнику

Шведский защитник ЦСКА Фредрик Классон нанёс травму своему одноклубнику, нападающему Максиму Мамину, в первом матче финальной серии плей-офф КХЛ с «Ак Барсом» (1:4, 0-1).
На 52-й минуте Классон попытался применить силовой приём против капитана казанцев Александра Радулова. Форвард «Ак Барса» увернулся от хита, и швед влетел в Мамина, случайно ударив того рукой по лицу. Российский нападающий получил травму и некоторое время не мог подняться со льда. Затем Мамин сразу ушёл в раздевалку.
Напомним, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился первый матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1 (1:1, 1:0, 2:0).
- 17 апреля 2023
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