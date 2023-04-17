Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Радулов увернулся от силового приёма игрока ЦСКА, и тот в итоге нанёс травму одноклубнику

Радулов увернулся от силового приёма игрока ЦСКА, и тот в итоге нанёс травму одноклубнику
Аудио-версия:
Комментарии

Шведский защитник ЦСКА Фредрик Классон нанёс травму своему одноклубнику, нападающему Максиму Мамину, в первом матче финальной серии плей-офф КХЛ с «Ак Барсом» (1:4, 0-1).

На 52-й минуте Классон попытался применить силовой приём против капитана казанцев Александра Радулова. Форвард «Ак Барса» увернулся от хита, и швед влетел в Мамина, случайно ударив того рукой по лицу. Российский нападающий получил травму и некоторое время не мог подняться со льда. Затем Мамин сразу ушёл в раздевалку.

ВИДЕО

Напомним, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился первый матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1 (1:1, 1:0, 2:0).

Материалы по теме
Видео
«Ак Барс» уверенно обыграл ЦСКА в первом матче финала Кубка Гагарина и повёл в серии — 1-0
Материалы по теме
Фёдоров объяснил, почему Андрей Светлаков пропустил первый матч финала с «Ак Барсом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023