Отец Малкина назвал главную причину непопадания «Питтсбурга» в плей-офф НХЛ

Владимир Малкин, отец нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина, рассказал об эмоциях сына после непопадания в плей-офф и назвал главную причину такого результата. «Пингвинз» впервые с 2006 года не приняли участия в матчах на вылет.

«Считаю, что он хорошо сыграл, нормально для своего возраста набрал очков и даже повторил достижение первого сезона. Так что ветераны сыграли нормально, проблема с игрой вратарей — кое-как забиваем и тут же отдаём преимущество. Конечно, он подавлен, когда не попадаешь в плей-офф — настроение всегда очень плохое. Нужно было выигрывать у «Чикаго», и он говорил, что мы не имели права проигрывать. Шанс им «Вашингтон» дал, и они не смогли им воспользоваться.

С другой стороны, я был не удивлён, что в клубе сняли людей, которые не выполнили задачу: генменеджера (Рона Хекстолла — Прим. «Чемпионата»), его заместителя (Криса Прайора) и президента по хоккейным операциям (Брайана Бурка). Генменеджер не смог подобрать вратаря, хотя сам бывший вратарь», — цитирует Владимира Малкина ТАСС.

36-летний Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года, является трёхкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017). В прошедшем сезоне россиянин провёл 82 матча, в которых набрал 83 очка (27+ 56), уступив по результативности в команде только Сидни Кросби (93 очка).