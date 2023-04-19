Решение об участии защитника «Тампы» Хедмана во 2-й игре с «Торонто» примут перед матчем

Инсайдер Эллиотт Фридман в своём «твиттере» сообщает, что решение об участии защитника «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктора Хедмана во второй игре с «Торонто Мэйпл Лифс» главный тренер «молний» Джон Купер примет перед матчем.

Напомним, игрок обороны покинул площадку в конце первого периода стартового матча и больше на льду не появлялся. Защитник провёл на площадке лишь 6 минут и 35 секунд.

Также Фридман сообщает, что защитник Эрик Чернак и нападающий Майки Эйссимонт точно пропустят второй матч с «Торонто».

Первый матч серии завершился убедительной победой «Тампы» со счётом 7:3. Второй матч серии Кубка Стэнли пройдёт в ночь на 21 апреля в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и начнётся в 2:00 мск.