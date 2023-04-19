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«Чайка» одержала волевую победу над «Омскими Ястребами» и вышла вперёд в финальной серии

«Чайка» одержала волевую победу над «Омскими Ястребами» и вышла вперёд в финальной серии
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В Нижнем Новгороде на стадионе имени Виктора Коноваленко завершился третий матч финальной серии плей-офф Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ), в котором «Чайка» принимала «Омских Ястребов». Хозяева одержали победу со счётом 4:2 (0:1, 2:0, 2:1).

На девятой минуте первого периода счёт в матче открыл Андрей Заикин с передачи Дмитрия Власенко.

На 14-й минуте второго периода восстановил равенство в счёте Артём Левинский с передач Глеба Чеснокова и Александра Пелевина. Чуть более чем за минуту до конца второй двадцатиминутки вывел хозяев вперёд Павел Волокитин с передач Максима Власова и Артёма Левинского.

На седьмой минуте третьего периода счёт 3:1 сделал Захар Зиминов с передач Богдана Конюшкова и Антона Силаева. Менее чем через минуту сократил отставание до минимума Антон Казачёк с передачи Ильи Рейнгардта. На 13-й минуте периода четвёртую шайбу «Чайки» забросил Глеб Чесноков с передач Матвея Уткина и Богдана Конюшкова.

Olimpbet МХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 3-й матч
19 апреля 2023, среда. 19:00 МСК
Чайка
Нижний Новгород
Окончен
4 : 2
Омские Ястребы
Омск
0:1 Заикин (Власенко) – 08:51 (5x5)   1:1 Левинский (Чесноков, Пелевин) – 33:10 (4x5)   2:1 Волокитин (Власов, Левинский) – 38:50 (5x5)   3:1 Зиминов (Конюшков, Силаев) – 46:49 (5x5)   3:2 Казачёк (Рейнгардт) – 47:15 (5x5)   4:2 Чесноков (Уткин, Конюшков) – 52:55 (5x4)

Таким образом, счёт в серии 2-1 в пользу «Чайки». Следующий матч в серии состоится в Нижнем Новгороде 20 апреля и начнётся в 19:00 мск.

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