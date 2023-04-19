«Чайка» одержала волевую победу над «Омскими Ястребами» и вышла вперёд в финальной серии

В Нижнем Новгороде на стадионе имени Виктора Коноваленко завершился третий матч финальной серии плей-офф Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ), в котором «Чайка» принимала «Омских Ястребов». Хозяева одержали победу со счётом 4:2 (0:1, 2:0, 2:1).
На девятой минуте первого периода счёт в матче открыл Андрей Заикин с передачи Дмитрия Власенко.
На 14-й минуте второго периода восстановил равенство в счёте Артём Левинский с передач Глеба Чеснокова и Александра Пелевина. Чуть более чем за минуту до конца второй двадцатиминутки вывел хозяев вперёд Павел Волокитин с передач Максима Власова и Артёма Левинского.
На седьмой минуте третьего периода счёт 3:1 сделал Захар Зиминов с передач Богдана Конюшкова и Антона Силаева. Менее чем через минуту сократил отставание до минимума Антон Казачёк с передачи Ильи Рейнгардта. На 13-й минуте периода четвёртую шайбу «Чайки» забросил Глеб Чесноков с передач Матвея Уткина и Богдана Конюшкова.
Таким образом, счёт в серии 2-1 в пользу «Чайки». Следующий матч в серии состоится в Нижнем Новгороде 20 апреля и начнётся в 19:00 мск.
- 19 апреля 2023
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