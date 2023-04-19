Нападающий ЦСКА Карнаухов назвал ключевой эпизод второго матча с «Ак Барсом»

Нападающий ЦСКА Павел Карнаухов подвёл итог матча с «Ак Барсом» (3:0) и заявил, что меньшинство «три на пять» в третьем периоде стало важнейшим эпизодом игры.

«Что поменяли в игре? Ничего не поменяли, готовились в штатном режиме. Естественно, когда горишь в серии, была спортивная злость. Это одна из составляющих, особенно в плей-офф и в финале. Выходили заряженные исключительно на победу. Матч вышел боевой, достойный финала. Большие скорости, много борьбы, вязкий хоккей. В принципе, ожидалась хорошая серия.

После 1:0 игра уже шла до гола? Нет, было много моментов у обеих команд. Но так получилось. Хорошо, что выиграли.

В третьем периоде выстояли в меньшинстве «три на пять», важнейший эпизод матча, который, конечно, мог повернуть игру в ту или иную сторону. Выстояли, молодцы.

Можно сказать, что была идеальная игра на выезде? В первую очередь выиграли. Когда хорошо играешь, то это не означает, что обязательно выиграешь.

Ожидания от московских матчей? Я думаю, первые две игры показали, что будет плотный, жёсткий, скоростной хоккей с обилием силовой борьбы, поэтому, наверное, такой и будет», — цитирует Карнаухова Metaratings.ru.

Напомним, счёт в финальной серии Кубка Гагарина равный — 1-1. Следующие матчи финальной серии Кубка Гагарина пройдут в Москве 21 и 23 апреля. В случае необходимости дополнительные встречи состоятся 25 (Казань), 27 (Москва) и 29 (Казань) апреля.