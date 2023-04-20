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Голевой пас Дмитрия Орлова не помог «Бостону» увеличить преимущество в серии с «Флоридой»

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» завершился второй матч серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:3.

В первом периоде голов забито не было. Но на 22-й минуте матча счёт открыл Сэм Беннетт. Спустя 11 минут сравнял Брэд Маршан. На 35-й минуте забил Эрик Стаал. А вновь счет равным сделал Тайлер Бертуцци. Примечательно, что ему отдал голевой пас российский защитник Дмитрий Орлов.

На 41-й минуте Брэндон Монтур вывел гостей вперёд. Через восемь минут укрепил преимущество Картер Вераге. Брэндон Монтур забил на 53-й минуте. На 58-й отличился и Ээту Луостаринен. Итоговый счёт на табло установил Тейлор Холл на 59-й минуте.

Российский голкипер Сергей Бобровский остался в запасе на этот матч.