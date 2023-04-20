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Голевой пас Дмитрия Орлова не помог «Бостону» увеличить преимущество в серии с «Флоридой»

Голевой пас Дмитрия Орлова не помог «Бостону» увеличить преимущество в серии с «Флоридой»
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В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» завершился второй матч серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:3.

В первом периоде голов забито не было. Но на 22-й минуте матча счёт открыл Сэм Беннетт. Спустя 11 минут сравнял Брэд Маршан. На 35-й минуте забил Эрик Стаал. А вновь счет равным сделал Тайлер Бертуцци. Примечательно, что ему отдал голевой пас российский защитник Дмитрий Орлов.

На 41-й минуте Брэндон Монтур вывел гостей вперёд. Через восемь минут укрепил преимущество Картер Вераге. Брэндон Монтур забил на 53-й минуте. На 58-й отличился и Ээту Луостаринен. Итоговый счёт на табло установил Тейлор Холл на 59-й минуте.

Российский голкипер Сергей Бобровский остался в запасе на этот матч.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
20 апреля 2023, четверг. 02:30 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
3 : 6
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Беннетт (Ткачук) – 21:42 (5x5)   1:1 Маршан (Носек) – 32:13 (4x5)   1:2 Стаал (Казинс) – 34:18 (5x5)   2:2 Бертуцци (Заха, Орлов) – 37:01 (5x4)   2:3 Монтур (Райнхарт, Барков) – 40:22 (4x4)   2:4 Вераге (Ткачук) – 47:00 (5x5)   2:5 Монтур (Казинс, Уайт) – 52:30 (5x5)   2:6 Луостаринен – 57:35 (en)   3:6 Холл (Фолиньо, Форборт) – 58:50 (5x5)
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