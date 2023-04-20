Гол Клима Костина помог «Эдмонтону» сравнять счёт в серии с «Лос-Анджелесом»

Завершился второй матч 1/8 финала Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча проходила в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» и закончилась победой хозяев со счётом 4:2.

На третьей минуте игры Дерек Райан открыл счёт голам в матче. На 13-й минуте Леон Драйзайтль удвоил преимущество.

На 35-й минуте забил Филлип Дано. А на 40-й минуте уже сравнял счёт Габриэль Виларди. Голевой пас ему отдал российский защитник Владислав Гавриков.

На 43-й минуте российский нападающий Клим Костин вновь вывел хозяев вперёд. Итоговый счёт на табло установил Эвандер Кейн, забив уже в пустые ворота.

Третий матч между командами состоится 22 апреля. Игра начнётся в 5:00 мск.