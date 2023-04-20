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Гол Клима Костина помог «Эдмонтону» сравнять счёт в серии с «Лос-Анджелесом»

Гол Клима Костина помог «Эдмонтону» сравнять счёт в серии с «Лос-Анджелесом»
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Завершился второй матч 1/8 финала Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча проходила в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» и закончилась победой хозяев со счётом 4:2.

На третьей минуте игры Дерек Райан открыл счёт голам в матче. На 13-й минуте Леон Драйзайтль удвоил преимущество.

На 35-й минуте забил Филлип Дано. А на 40-й минуте уже сравнял счёт Габриэль Виларди. Голевой пас ему отдал российский защитник Владислав Гавриков.

На 43-й минуте российский нападающий Клим Костин вновь вывел хозяев вперёд. Итоговый счёт на табло установил Эвандер Кейн, забив уже в пустые ворота.

Третий матч между командами состоится 22 апреля. Игра начнётся в 5:00 мск.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 2-й матч
20 апреля 2023, четверг. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 2
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Райан (Драйзайтль, Нурс) – 02:34 (5x5)   2:0 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 12:06 (5x4)   2:1 Дано (Кемпе, Андерсон) – 34:38 (5x5)   2:2 Виларди (Мур, Гавриков) – 39:18 (5x5)   3:2 Костин – 42:20 (5x5)   4:2 Кейн (Драйзайтль) – 59:37 (en)
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