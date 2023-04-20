Гол Клима Костина помог «Эдмонтону» сравнять счёт в серии с «Лос-Анджелесом»
Поделиться
Завершился второй матч 1/8 финала Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча проходила в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» и закончилась победой хозяев со счётом 4:2.
На третьей минуте игры Дерек Райан открыл счёт голам в матче. На 13-й минуте Леон Драйзайтль удвоил преимущество.
На 35-й минуте забил Филлип Дано. А на 40-й минуте уже сравнял счёт Габриэль Виларди. Голевой пас ему отдал российский защитник Владислав Гавриков.
На 43-й минуте российский нападающий Клим Костин вновь вывел хозяев вперёд. Итоговый счёт на табло установил Эвандер Кейн, забив уже в пустые ворота.
Третий матч между командами состоится 22 апреля. Игра начнётся в 5:00 мск.
НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 2-й матч
20 апреля 2023, четверг. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 2
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Райан (Драйзайтль, Нурс) – 02:34 (5x5) 2:0 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 12:06 (5x4) 2:1 Дано (Кемпе, Андерсон) – 34:38 (5x5) 2:2 Виларди (Мур, Гавриков) – 39:18 (5x5) 3:2 Костин – 42:20 (5x5) 4:2 Кейн (Драйзайтль) – 59:37 (en)
Комментарии
- 20 апреля 2023
-
08:33
-
08:12
-
07:54
-
07:47
-
07:30
-
05:37
-
05:08
- 19 апреля 2023
-
23:42
-
23:28
-
23:12
-
23:01
-
22:40
-
22:27
-
22:07
-
22:04
-
21:56
-
21:54
-
21:51
-
21:49
-
21:46
-
21:34
-
21:12
-
21:09
-
21:03
-
20:37
-
20:20
-
20:13
-
19:42
-
19:30
-
19:17
-
18:48
-
18:35
-
18:12
-
17:57
-
17:41
Партнерский контент