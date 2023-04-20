Костин, забивший победный гол, признан первой звездой матча с «Лос-Анджелесом»

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Завершился второй матч 1/8 финала Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча проходила в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» и закончилась победой хозяев со счётом 4:2.

Победный гол в начале третьего периода при счёте 2:2 забил российский нападающий «Эдмонтона» Клим Костин. Россиянин подобрал шайбу в средней зоне, вошёл в зону соперника и хлёстким и точным кистевым броском из-под защитника поразил дальний угол ворот Йоонаса Корписало. Отметим, что этот гол стал первым в карьере Костина в плей-офф НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Благодаря этой победе «Эдмонтон» сравнял счёт в серии. Третий матч состоится в Лос-Анджелесе 22 апреля. Игра начнётся в 5:00 мск.