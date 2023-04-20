Драйзайтль набирает в среднем 1,64 очка за игру плей-офф. Это 2-й результат в истории НХЛ
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Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль заработал три результативных балла в матче первого раунда плей-офф Кубка Стэнли с «Лос-Анджелес Кингз» (4:2, 1-1).
В прошедшей встрече 27-летний немец забросил одну шайбу и отдал две результативных передачи. На счету Драйзайтля в общей сложности 64 (21+43) балла в 39 матчах Кубка Стэнли. Нападающий набирает в среднем 1,64 очка за матч в плей-офф. Драйзайтль занимает второе место в истории по данному показателю среди игроков, на счету которых не менее восьми матчей в Кубке Стэнли. Первый — Уэйн Гретцки (1,84 очка за игру).
Третий матч серии между «Эдмонтоном» и «Лос-Анджелесом» состоится в субботу, 22 апреля, в Лос-Анджелесе на «Крипто.ком Арене». Начало — в 5:00 мск.
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