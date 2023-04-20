«Мне стыдно, что я пропустил семь шайб в плей-офф». Флёри — о разгроме от «Далласа»

Голкипер «Миннесоты Уайлд» Марк-Андре Флёри прокомментировал поражение во втором матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Даллас Старз» (3:7, 1-1).

«Мне стыдно, что я пропустил семь шайб в плей-офф. Я должен давать шансы моей команде остаться в игре и победить, но я этого не сделал. Пропустил слишком много голов. Думаю, нам нужно было раскрыться, попытаться вернуться в игру, [но] мы упустили несколько шансов. Суть в том, что я не сделал ни одного ключевого сейва в игре», — приводит слова Флёри официальный сайт НХЛ.

Третья встреча серии между «Миннесотой» и «Далласом» состоится в субботу, 22 апреля, на домашнем стадионе «Уайлд» — «Эксел Энерджи-центр». Стартовое вбрасывание — в 4:30 мск.