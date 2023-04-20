«Что он мог сделать?» Главный тренер «Миннесоты» — о семи пропущенных шайбах Флёри

Главный тренер «Миннесоты» Дин Эвасон прокомментировал семь пропущенных шайб вратаря «Уайлд» Марка-Андре Флёри во втором матче серии с «Далласом» (3:7).
«У них был выход один на один с вратарём в меньшинстве и два гола в большинстве. Что Флёри мог сделать с этим? Он совершил для нас несколько невероятных сейвов. Я только что рассказал обо всех нестандартных атаках, которые мы позволили создать сопернику. Ещё один был выходом один на один, ещё один — в большинстве. Это что, уже пять? Мы дали им возможности, и они ими воспользовались. Они играли очень хорошо, но сегодня мы слишком мало помогали своему вратарю», — цитирует Эвасона пресс-служба НХЛ.
После матча Флёри был очень разочарован своей игрой и заявил, что ему очень стыдно пропустить семь шайб в плей-офф.
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