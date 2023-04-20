Коньков: насчёт Рейдеборна перед началом плей-офф КХЛ был большой скепсис

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков рассказал, за счёт чего ЦСКА удалось одержать победу во втором матче финала Кубка Гагарина с «Ак Барсом» со счётом 3:0, и отметил отличную игру вратаря армейцев Адама Рейдеборна.
«Динамика в игре была у ЦСКА, и это стало решающим фактором. Армейцы были быстрее, они выигрывали единоборства и создавали моменты. И у «Ак Барса» сразу возникли трудности. Уверенность в той игре была потеряна. Но это серия. Очень интересно, как тренеры будут вносить изменения после таких игр. Оба наставника понимают, какие трудности может преподнести соперник. Поэтому они готовятся к каждому матчу, а не смотрят на всю серию целиком.
Прогресс Рейдеборна? Часто бывает так, что лучшим в плей-офф признают вратаря команды-победителя. Раньше времени Адама хвалить не стоит. Да, он играет хорошо, но здесь сказывается выстроенная работа всей команды и отличные действия нападения, а также система игры в обороне. Насчёт Рейдеборна перед началом плей-офф был большой скепсис. Многие говорили, что вратарская линия станет слабым местом ЦСКА, но матчи Кубка Гагарина показывают, что с ней у армейцев полный порядок», — цитирует Конькова «РБ Спорт».
Вратарь ЦСКА Рейдеборн в пятый раз отыграл «на ноль» в текущем розыгрыше Кубка Гагарина. 31-летний голкипер в текущем плей-офф за 20 матчей пропустил 38 шайб с процентом отражённых бросков 93,2.
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