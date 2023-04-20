Рейдеборн: ЦСКА нужно ещё три победы, и то, как мы это сделаем, не так важно

Вратарь ЦСКА Адам Рейдеборн прокомментировал итоги второго матча финала Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (3:0).

«Каково было сыграть с бывшей командой? Весело, в целом у нас весёлая серия. Это особые чувства. Я знаю многих ребят, пару тренеров ещё работали при мне. Здорово в очередной раз со всеми встретиться.

Как прошла сегодняшняя игра? Намного лучше, чем раньше. Но я не думаю, что мы показали свой максимум. Была хорошая игра, мы заставили их допустить пару ошибок, реализовали свои моменты. Первая игра была за ними, сегодня победили мы. Хорошо, что едем домой с равным счётом в серии.

Мы играли довольно просто, не задерживались в средней зоне. Играли грамотно сзади в чужой зоне, проводили длинные атаки. Показали хорошую командную игру. Какие ощущения после первого «сухого» матча в серии? Отлично, но мои эмоции бы не отличались, если бы мы выиграли 3:2. Конечно, матч «на ноль» доставляет удовольствие, но для нас главное — это победа. Нам нужно ещё три победы, и то, как мы это сделаем, не так важно.

У «Ак Барса» очень много хороших игроков. Знаю, что у Галиева великолепный бросок, также Радулов, Воронков — очень сильные игроки. Нам нужно быть готовыми ко всем игрокам и продолжать свой путь к победе», — цитирует Рейдеборна Metaratings.