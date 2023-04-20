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Хет-трик Виноградова помог «Чайке» одержать победу в матче финала с «Омскими Ястребами»

Хет-трик Виноградова помог «Чайке» одержать победу в матче финала с «Омскими Ястребами»
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В Нижнем Новгороде на стадионе имени Виктора Коноваленко завершился четвёртый матч финальной серии плей-офф Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ), в котором «Чайка» принимала «Омских Ястребов». Хозяева одержали победу со счётом 5:2 (0:0, 2:1, 3:1).

В первом периоде команды голов не забили.

На четвёртой минуте второго периода счёт в матче открыл Михаил Гуляев с передачи Вячеслава Малова. На 11-й минуте восстановил равенство в счёте Егор Виноградов с передач Артёма Мисникова и Александра Пелевина. Спустя две минуты Егор Виноградов сделал дубль.

На пятой минуте третьего периода счёт 3:1 сделал Захар Зиминов. На 13-й минуте периода четвёртую шайбу хозяев забросил Даниил Омелюсик с передачи Макара Чупина. На 15-й минуте вторую шайбу гостей забросил Денис Малов. Спустя минуту Егор Виноградов оформил хет-трик, сделав счёт 5:2.

Olimpbet МХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 4-й матч
20 апреля 2023, четверг. 19:00 МСК
Чайка
Нижний Новгород
Окончен
5 : 2
Омские Ястребы
Омск
0:1 Гуляев (Малов) – 23:26 (4x3)   1:1 Виноградов (Мисников, Пелевин) – 30:44 (5x4)   2:1 Виноградов (Пелевин) – 32:55 (5x4)   3:1 Зиминов – 44:56 (5x5)   4:1 Омелюсик (Конюшков, Чупин) – 52:53 (5x5)   4:2 Малов (Хворов) – 54:29 (5x5)   5:2 Виноградов (Бреус) – 55:36 (5x5)

Таким образом, счёт в серии 3-1 в пользу «Чайки». Пятый матч в серии состоится 23 апреля в Омске и начнётся в 10:00 мск.

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