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Хет-трик Виноградова помог «Чайке» одержать победу в матче финала с «Омскими Ястребами»

В Нижнем Новгороде на стадионе имени Виктора Коноваленко завершился четвёртый матч финальной серии плей-офф Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ), в котором «Чайка» принимала «Омских Ястребов». Хозяева одержали победу со счётом 5:2 (0:0, 2:1, 3:1).

В первом периоде команды голов не забили.

На четвёртой минуте второго периода счёт в матче открыл Михаил Гуляев с передачи Вячеслава Малова. На 11-й минуте восстановил равенство в счёте Егор Виноградов с передач Артёма Мисникова и Александра Пелевина. Спустя две минуты Егор Виноградов сделал дубль.

На пятой минуте третьего периода счёт 3:1 сделал Захар Зиминов. На 13-й минуте периода четвёртую шайбу хозяев забросил Даниил Омелюсик с передачи Макара Чупина. На 15-й минуте вторую шайбу гостей забросил Денис Малов. Спустя минуту Егор Виноградов оформил хет-трик, сделав счёт 5:2.

Таким образом, счёт в серии 3-1 в пользу «Чайки». Пятый матч в серии состоится 23 апреля в Омске и начнётся в 10:00 мск.