Заместитель комиссионера НХЛ: ситуация на Украине влияет на наши международные планы

Заместитель комиссионера Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли рассказал о ситуации с проведением Кубка мира по хоккею.

«Ситуация на Украине влияет на наши международные планы. Однако мы всё ещё планируем проведение Кубка мира по хоккею в 2025 году. На самом деле с момента объявления о переносе турнира на 2025 год в мире мало что поменялось», — приводит слова Дэйли журналист Грег Вышински в своём «твиттере».

Напомним, изначально проведение Кубка мира по хоккею было запланировано на февраль 2024 года. Однако из-за сложившейся политической ситуации, при которой сборную России отстранили от международных соревнований, было решено отложить проведение Кубка мира как минимум до 2025 года. 23 марта 2023 года ИИХФ продлила отстранение сборных России и Беларуси на весь сезон-2023/2024.