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Гришин: считаю, что я готов вернуться в КХЛ. Опыт работы в «Спартаке» помог мне в «Химике»

Гришин: считаю, что я готов вернуться в КХЛ. Опыт работы в «Спартаке» помог мне в «Химике»
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Главный тренер «Химика» Игорь Гришин считает, что одержать победу в Кубке Петрова ему помог опыт, полученный в «Спартаке». Специалист в ноябре 2022 года возглавил «Спартак» в КХЛ, однако в феврале покинул пост и вернулся в «Химик». Воскресенский клуб стал обладателем Кубка Петрова, обыграв в финале со счётом 4-0 красноярский «Сокол».

«Любой опыт в любой тренерской сфере на самом разном уровне полезен. И за три месяца в «Спартаке» я многое почерпнул, может, даже не в спортивном плане, а в организационном и психологическом. Думаю, многое пойдёт мне в копилку.

Считаю, что я готов вернуться в КХЛ и многие тренеры из Всероссийской хоккейной лиги могут работать в КХЛ. Просто так сложилось именно со мной, и, если будет какая-то возможность там работать, почему нет? Честно говоря, мне в Воскресенске нравится, но я буду рассматривать предложения. Первоначально планирую остаться здесь, так как мне всё здесь нравится: город, команда, всё, что тут происходит», — цитирует Гришина ТАСС.

Гришин провёл в «Спартаке» 29 матчей, в которых одержал с командой 13 побед. После хорошего старта при новом тренере «Спартак» выдал затяжную серию поражений, что привело к отставке специалиста, который вернулся обратно в «Химик».

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