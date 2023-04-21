Генменеджер «Торпедо» рассказал о возможных изменениях в составе клуба на новый сезон КХЛ

Генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров рассказал о возможных изменениях в составе нижегородского клуба на новый сезон КХЛ.

«Пока рано говорить о том, кто покинет клуб. У Кенни Агостино прошла операция, есть пища к размышлению, надо понять, кто ошибался — российские или американские врачи, сезон пошёл насмарку из-за всех операций.

Мы каждый год стараемся закрепить состав заранее, но происходит то ковид, то СВО, то изменение статуса легионеров. Каждый год мы получаем гиперинфляцию контрактов. Мы не ищем игроков в первые звенья. На рынке свободных агентов перегретые зарплаты, возрастные игроки, это не наш путь», — передаёт слова Гафурова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Агостино принял участие в 29 матчах, в которых набрал 11 (4+7) очков. В плей-офф американский форвард провёл лишь один матч.

Материалы по теме Ларионов ответил на вопрос, кого бы он хотел видеть в составе «Торпедо»