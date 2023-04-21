Руссо: «Миннесоте» нужно больше от Капризова, он исчез во втором матче с «Далласом»

Журналист The Athletic Майкл Руссо оценил игру российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова во втором матче первого раунда плей-офф с «Даллас Старз» (3:7, 1-1).

«Миннесоте» нужно больше от Капризова и Цуккарелло.

Капризов и Цуккарелло перестали существовать на площадке в третьем периоде первой встречи. В следующем матче после этого яростно боролись без центрфорварда Райана Хартмана, героя второго овертайма, который пропустил матч из-за травмы нижней части тела. Капризов ужасно начал вечер, напрасно подъехав к синей линии зоны атаки, чтобы дождаться Цуккарелло и отдать ему передачу. Вместо этого он потерял шайбу, и Хинц забил первый из своих трёх голов.

Капризов весь матч терял шайбы и нанёс всего два броска при «-2». Цуккарелло был ещё хуже. Всю встречу он раздавал шайбы, как хэллоуинские конфеты, и по-прежнему был совершенно неэффективен в нападении. И это после того, как он не впечатлил в трёх плей-офф с «Уайлд» (один гол и семь передач в 17 матчах) и завершил нынешний регулярный чемпионат с четырьмя голами и 19 передачами в последних 38 встречах», — приводит слова Руссо The Athletic.