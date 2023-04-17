Цуккарелло: Капризов молод и голоден, он хочет забить. Кирилл хочет этого всё время

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Матс Цуккарелло поделился мнением о 25-летнем лидере команды Кирилле Капризове.

«Он молод и голоден. Он хочет забить. Он хочет этого всё время. Капризов хочет хорошо отработать каждую смену, это немного втягивает и меня в процесс. Если вы действительно хорошо читаете игру друг друга, вам легче добраться до шайбы. Когда вы знаете, где должен быть партнёр, то можете играть быстрее. Самое главное, что мы пытаемся найти друг друга на открытом льду и быть всегда готовы сыграть быстро», — приводит слова Цуккарелло The Athletic.

Напомним, «Даллас» и «Миннесота» встретятся друг с другом в первом раунде плей-офф НХЛ. Первый матч пройдёт 18 апреля. Встреча, запланированная на 4:30 мск, состоится на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США).