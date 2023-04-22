Дмитрий Орлов повторил достижение «Бостона» 35-летней давности

Завершился третий матч 1/8 финала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Бостон Брюинз» Встреча прошла в Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 4:2.

Российский защитник «Брюинз» Дмитрий Орлов отличился по ходу матча двумя результативными передачами. Таким образом, ему удалось отметиться результативными действиями в каждом из первых трёх матчей плей-офф. Защитникам клуба в последний раз такое достижение покорялось в 1988 году, когда Глену Уэсли удалось отличиться результативными действиями в первых трёх играх 1/8 Кубка Стэнли.

Напомним, в предыдущей встрече между клубами Дмитрий Орлов записал в свой актив результативную передачу. То же самое защитник сделал и в первом матче серии.