Лучший бомбардир «Сибири» Тейлор Бек продлил контракт с клубом
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«Сибирь» продлила контракт с нападающим Тейлором Беком, сообщает пресс-служба новосибирского клуба. Сообщается, что соглашение с хоккеистом рассчитано на два сезона.
31-летний канадский нападающий в регулярном Фонбет чемпионате КХЛ провёл 67 матчей, в которых записал на свой счёт 55 очков — забросил 18 шайб и отдал 37 результативных передач. Показатель полезности составил «-2». В плей-офф на счету канадца две результативные передачи.
Бек провёл первый сезон в составе новосибирского клуба. В КХЛ нападающий выступал также за минское «Динамо», «Авангард», «Металлург», «Автомобилист» и «Куньлунь». В КХЛ Бек провёл 361 матч и набрал 266 очков — забросил 90 шайб и отдал 176 результативных передач.
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